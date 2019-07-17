Microsoft Word, Android'de 1 Milyarı Aştı

Microsoft'un bu sevilen Android uygulaması, Android platformunda dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşmayı başardı!

  • Ercan Uğurlu
Microsoft Word, Android'de 1 Milyarı Aştı

Milyonlarca insan tarafından kullanılan ofis uygulaması Microsoft Word, PC pazarındaki popülerliğini mobil platformda da yakaladı. Google Play'de 1 milyardan fazla kez indirilen Microsoft Word, böylece sadece popüler mobil uygulamalardan biri olmayı başardı. Elbette bunda telefon üreticilerinin de parmağı yok değil.

Microsoft'un stratejik partnerlerinin (Samsung ve Huawei gibi) akıllı telefonlarında varsayılan olarak yüklü gelen Microsoft Word, böylece Microsoft'un ekstra bir müdahalesi olmadan 10 milyonlarca akıllı telefon kullanıcısına erişti ve bu önümüzdeki dönemde de katlanarak devam edecek.

Öte yandan yine Microsoft'un Google Play'deki tek popüler uygulaması Word değil. Ayrıca bulut depolama uygulaması OneDrive da oldukça rağbet görüyor. 500 milyondan fazla kez indirilen OneDrive'ı ise Outlook 100 milyon indirilmeyle takip ediyor.

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