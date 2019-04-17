Microsoft, Xbox Game Pass Ultimate'ı doğruladı
Microsoft, geçtiğimiz hafta söylentileri duyulan Xbox Game Pass Ultimate üyelik hizmetini doğruladı!
- Levent Öztürk
Geçtiğimiz hafta, Microsoft'un Xbox Game Pass Ultimate adında yeni bir üyelik hizmeti üzerinde çalıştığına yönelik söylentiler ortaya çıkmıştı. Firma, Inside Xbox webcast'i sırasında bu söylentileri doğruladı.
Yeni hizmet, firmanın diğer iki üyelik seçeneği olan Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold'u birleştiriyor. Hizmet ayda 14.99$ fiyatına sahip olacak ve geçiş yapmak isteyenler var olan üyeliklerinin değerlerini çevirme imkanına sahip olacaklar.
Her ne kadar bu hizmet pahalı gözükse de, aslında büyük bir indirim olduğu söylenebilir. Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold'un her biri aylık 9.99$ fiyatına sahip. Ancak Xbox Live Gold, yıllık olarak 59.99$ fiyatına sahip olduğu için eğer yıllık ödeme yapıyorsanız hemen hemen aynı fiyata ulaşıldığı söylenebilir.
Xbox Game Pass Ultimate, bu yılın ilerleyen dönemlerine kadar sunulmayabilir ancak Xbox Insider'ları bugün itibariyle hizmeti test edebilecekler. Ne yazık ki yapılan webcast'te Insider'lar için aylık 1$ deneme fiyatı hakkında bir bilgi verilmedi. Hizmet hakkında daha fazla ayrıntının ise Haziran ayında E3'te duyurulacağı tahmin ediliyor.
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