Microsoft Yeni Bir "Örtü" Patenti
Microsoft, oldukça ilginç bir patente imzasını attı: İşte Microsoft'un yeni "örtü" fikri ve gerçeğe dönüşürse bize sağlayacakları!
- Levent Öztürk
Bilgisayarlar tarafından oluşturulan devasa VR dünyalarda gezinmek için oturma odanızı kullanmanız, sanal gerçeklik sisteminin karşısındaki zorlukların pek çoğunun sebebi. Microsoft'un başvurduğu yeni bir patent ise, VR dünyasında hareket ederken gerçek dünya nesnelerine çarpmanızı engelleyecek bir ürünü içeriyor.
Variety tarafından fark edilen patent, oyun alanının sınırlarını belirleyen bir zemin örtüsünü gösteriyor. AR veya VR başlıklarınız bu örtünün sınırlarını kullanarak nerede olduğunu belirleyebiliyor ve hatta ayağınızın altında dokunsal geri bildirimler vererek alanın içerisinde kalmanıza da yardımcı olabiliyor. Ayrıca bu örtü sayesinde televizyonunuzu devirmeniz veya evcil hayvanınızın üzerine basmanız zorlaşırken, ayağınız aracılığıyla oyundan geri bildirim almanız da mümkün olabiliyor. Geliştiricilerin bu örtünün özelliğini pek çok farklı işlev için kullanabilecekleri kesin.
Patent tarafından önerilen bir diğer fikir de, örtünün ortasında özel bir "başlangıç noktası" bulunması. Kullanıcı bu noktada durarak oyun veya deneyime başlayabiliyor
Eğer odanızda yeterince alan varsa, Microsoft'un önerisine göre bu örtülerin birden fazlasını da bir araya getirmek mümkün olacak.
Ancak patentler söz konusu olduğunda her zaman olduğu gibi, bunun da ne zaman bir ürüne dönüşeceği (veya dönüşüp dönüşmeyeceği) belli değil. Yine de bu tür patentler, firmaların geliştirmekte oldukları sistem ve ürünler hakkında bilgi verebiliyor.
Bu patent, Microsoft'un konsollar için sanal gerçeklik fikrinden halen vazgeçmediğine yönelik bir gösterge olarak da kabul edilebilir. Şu anki Xbox One konsollarında bir VR başlığı bulunmuyor ama belki de bu örtüyü, yeni Xbox için bir seçenek olarak görmemiz mümkün.
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