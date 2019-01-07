Microsoft, Yeni Bir Veri Gizliliği Aracı Yapıyor
Microsoft'un, verilerinizin gizliliğini kontrol altında tutmanızı sağlayacak bir hizmet üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Facebook gibi bazı teknoloji devleri gizlilik sorunlarıyla boğuşurken Microsoft, "Bali" kod adlı yeni bir projeyle size daha çok kontrol vermek istiyor. Şu an özel test aşamasında olan proje, Microsoft Research tarafından yürütülüyor.
Bali projesinin web sitesi şu an erişime kapalı görünüyor ancak verilen bilgilere göre bir kod yardımıyla giriş yapılabiliyor. Projenin "Hakkında" sayfası, sunulan işlevler hakkında bazı bilgiler sunuyor:
"Kullanıcılar hakkında toplanan tüm verilerin kontrolünü kullanıcılara veren yeni bir kişisel veri deposu... Bu veri deposu, kullanıcıların tüm verileri (ham ve türetilmiş) depolamasını sağlayacak. Bu verileri görselleştirmek, yönetmek, kontrol etmek, paylaşmak ve paraya dönüştürmek mümkün olacak."
Bali Project'in web sayfası, projenin ilk aşamalarında olduğunu ve şu an geliştiricilerin veri toplanması ve bu verilerin görüntülenmesi konusuna odaklandığını söylüyor.
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