Microsoft, Yeni HoloLens'in Tarihini Erteledi
Microsoft, adından övgüyle bahsettiren arttırılmış gerçeklik başlığının yeni nesli için hazırlanıyor. Ama biraz beklememiz gerekecek!
Geçtiğimiz Haziran ayında petri.com'da ortaya çıkan raporlar, Microsoft'un HoloLens'in yeni nesil cihazı üzerinde çalıştığını ancak arttırılmış gerçeklik başlığının çıkışının gelecek yılın birinci çeyreğine ertelendiğini öne sürüyordu.
Ancak önceki raporun kaynağı Petri.com'un yazarı Brad Sams, bu raporunun geçerli olmadığını ve cihazın tekrar ertelendiğini açıkladı. Sams'e göre cihazın gelecek hafta yapılacak olan Surface etkinliğinde tanıtılması planlanıyordu.
Yeni HoloLens'te , önceki neslin eksik yanlarını giderecek gelişmeler olması elbette ki beklenen bir şey. Cihazın önceki nesilden daha küçük ve hafif olmasının yanı sıra daha geniş bir görüş alanı sunması ve daha iyi bir batarya ömrü sunması bekleniyor. Elbette cihazın 3.000 doları bulan geliştirici kitinden çok daha ucuz olması da cihaz hakkında beklenen müjdelerden biri.
Microsoft'un da bu cihazın geliştirilmesi konusunda oldukça açık sözlü davrandığını söyleyebiliriz. Bu seneki Build Konferansı'nda Azure için Project Kinect'i tanıtan teknoloji devi, yeni nesil Kinect sensörünün HoloLens'te kullanılacağını açıklamıştı. Microsoft, yeni HoloLens'in ayrıca bir yapay zeka işlemcisine sahip olacağını söylemişti. Yapay zeka konusunda en ileri teknolojiyi elinde tutan bir şirket adına bunun şaşırtıcı bir hamle olmadığı söylenebilir.
Microsoft'un orijinal HoloLens'i 2015 yılının Ocak ayında tanıttığı süreçten bu yana alanda büyük bir çekişme var. Microsoft, HoloLens Geliştirme Sürümü'nü 2016 yılının Mart ayında ancak alıma sunabilmişti fakat o zamandan bu yana HoloLens tarafında yeni bir cihaz görülmedi ve Geliştirme Kiti'nin fiyatı ise hiç düşürülmedi. O zamandan bu yana Microsoft'un rakipleri Apple ve Google ise boş durmayarak ARKit ve ARCore'u geliştirdi ve akıllı telefon bazlı bir arttırılmış gerçeklik çözümü olarak kitlelere tanıttı. Bu yönden Microsoft için bu gecikme haberinin iyi olmayacağı aşikar.
Doğan Kürşat Aktaş
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