Microsoft, Yeni HoloLens'in Tarihini Erteledi

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Robotlar ve Yapay Zekâ

Vahşi Batı

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Korsanlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Kayıp Şehirler

Savaş Makineleri