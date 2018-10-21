Microsoft, Yeni HoloLens'in Tarihini Erteledi

Microsoft, adından övgüyle bahsettiren arttırılmış gerçeklik başlığının yeni nesli için hazırlanıyor. Ama biraz beklememiz gerekecek!

Microsoft, Yeni HoloLens'in Tarihini Erteledi
neowin

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyuncular buraya!

Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Spotify'dan Birkaç Yenilik Daha Var
Biznet Bilişim, Önerilen İlk Türk Şirket Oldu!
Antartika'dan Gelen Garip Sesler Ürkütüyor!
Red Bull Amaphiko Connect Başlıyor!
Microsoft, Yeni HoloLens'in Tarihini Erteledi

İlginizi çekebilir