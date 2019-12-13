Microsoft, Yeni Nesil Xbox Series X'i Gösterdi

Microsoft bugün bir sürpriz yaptı ve yeni nesil konsolunu Game Awards 2019 etkinliğinde gösterdi. Xbox Series X adıyla ortaya çıkan konsolun yeni adı da doğrulanmış oldu.
Gösterilen konsol, firmanın bir süredir gösterdiği Project Scarlett konsolunun aynısı. Yukarıda izleyebileceğiniz videoda yeni Xbox Wireless Controller'ı da görebilirsiniz. Şekli PC kasasına benzeyen konsol, yatay ve dikey şekilde durabiliyor. Cihazın önündeki disk slotu kolayca seçilebilirken, üst tarafın delikli olduğu (muhtemelen havalandırma amaçlı) gözleniyor.
Konsolun teknik özellikleri arasında Zen 2 ve RDNA mimarilerini kullanan özel bir AMD yongası var. Bu yonga, "donanım hızlandırmalı ışın izleme ve konsollarda görülmemiş, yeni bir seviyede performans" sunuyor. Konsolun piyasadakilerden daha hızlı olması şaşırtıcı değil, ancak Microsoft yeni cihazın 4K 60fps'yi amaçlayacağını ve 120FPS'ye çıkmanın mümkün olabileceğini söylüyor.
Yeni oyun kumandası, şu anki Xbox Wireless Controller'e çok benziyor ancak Microsoft'a göre şekil ve boyutta bazı iyileştirmeler yapılmış. Yeni d-pad ise Xbox Elite Series 2'dekine benziyor. Bu arada yeni fiziksel Paylaş düğmesi, klipleri ve ekran görüntülerini kolayca paylaşmanıza izin veriyor. Oyun kumandası hem Xbox'ları, hem de PC'leri destekliyor.
Xbox Series X'in "2020 tatil sezonunda" yani 2020'nin son ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor.
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