Microsoft'un Yeni Tasarladığı Simgeler Göründü

Microsoft, dünkü bir Medium yazısında yeni simgelerinin tasarımıyla ilgili bilgiler verdi. Firma bu sefer sadece yeni Office simgelerini göstermekle yetinmedi, bir dizi yeni simge de gösterdi.
Yukarıdaki resimde göreceğiniz simgelerden bazılarını daha önce görmüş, bazılarını görmemiştik. Simgeler arasında Not Defteri ve Paint'in yeni simgelerini görebiliyoruz. Simgelerin günümüze daha iyi ayak uydurduğu, Mobil Veri uygulamasının renklendiği gözleniyor. Microsoft, toplamda 100'den fazla simgeyi yeniden tasarladığını söylüyor.
Simgeler arasında farklı renklerden oluşan bir Windows logosu bile yer alıyor. Jon Friedman, blog gönderisinde 10 üründen bir simge teması alıp, bunu 100'e çıkarmanın "hem göz korkutucu hem de heyecan verici" olduğunu söylüyor.
Yeni simgeler, Microsoft'un yeni tasarım dili Fluent Design'ı temel alıyor. Bu simgelerin farklı cihaz türlerinde ve ekran boyutlarında kullanılması planlanıyor. Ancak Microsoft, simgeleri ne zaman kullanacağını henüz söylemiyor. Simgelerin zaman içinde tek tek değiştirilmesi yerine tek bir güncellemeyle değiştirilmesi sanırız bizler için daha tercih edilir olacaktır.
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