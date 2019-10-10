Microsoft'tan Yeni Zaman Kısıtlama İşlevleri
Microsoft, hem Windows 10'lu cihazlarda, hem de Xbox One ve bazı Android'li telefonlarda kullanılabilen önemli bir özelliği hayata geçiriyor!
Birkaç üretici, son senelerde telefon gibi cihazlarda geçirilen zamanı kısıtlamaya yönelik girişimleriyle öne çıkıyorlar. Bu çalışmalara Microsoft da kendi uygulaması ve oyun kısıtlamalarıyla katılıyor.
Xbox One'a yeni 1910 güncellemesiyle eklenen işlev, ebeveynlerin çocukların konsolda geçirdiği zamanı kontrol etmelerini sağlıyor. Microsoft, belirli cihazların ne kadar kullanılabileceğini ayarlamaya daha önce de izin veriyordu ancak şimdi bunu uygulama ve oyun bazında da yapabiliyorsunuz. Ayarları kullanabilmek için Microsoft hesabınızda bir aile grubu oluşturmanız ve gruba çcouk hesapları eklemeniz gerekiyor. Burada bağladığınız çocuk hesapları, yapacağınız kısıtlamalardan etkileniyor. Eklenebilen cihazlar arasında Windows 10'lu PC'ler, Xbox One konsolları ve Microsoft Launcher yüklü Android'li cihazlar var.
Uygulamalar için limitler belirlediğinizde, çocuklar kullandıkları uygulamada ne kadar zamanlarının kaldığını görebiliyorlar. Çocuklar isterse zamanın uzatılmasını talep edebiliyorlar, bu durumda ebeveyn bir eposta veya Android'deki Microsoft Launcher ile cevap verebiliyor.
Şu an kullanılabilir durumda olan yeni işlevlere Microsoft Family sayfasından ulaşılabiliyor.
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