Microsoft'tan 2019'da Neler Gelecek?
Microsoft 2019'da karşımıza hangi donanımlarla çıkacak? İşte beklenenler, tahminlerimiz...
Microsoft'un 2019'da ne yapacağını kestirmek zor çünkü firmanın tanıtım takvimi karmakarışık. Yine de Windows 10 güncellemeleriyle birlikte yeni Surface cihazlarının gelmesini bekleyebiliriz. 2019, yeni Xbox'un sürpriz yapacağı sene de olabilir.
Surface Book 3
Surface Book 2, Ekim 2017'de piyasaya sürülmüş olsa da hala en iyi laptoplardan bir tanesi. 2019'da ise dokuzuncu nesil bir işlemci ve Nvidia Turing grafik yongası taşıyan Surface Book 3'le tanışabiliriz. 4K ekranlı bir Surface Book 3 elbette müthiş olurdu.
Surface Pro 7
Bu sene bir Surface Pro ile daha tanışabiliriz. Umudumuz, bu seferki yeniliklerin daha büyük olması. Surface Pro 6 sekizinci nesil işlemciler ve yeni renk seçenekleriyle gelmişti. 2019'da daha ince çerçeveli ve USB-C bağlantılı bir Surface Pro 7'ye hayır demek zor olacak.
Surface Phone
Asırlardır Surface Phone'u beklemiş gibi hissediyoruz. 2019, bu telefonu gerçekten elimize alacağımız yıl olabilir mi? En son dedikodular, Andromeda kod adlı Surface Phone'un katlanabilen bir telefon olacağını, Samsung'un 2019'da piyasaya süreceği benzer katlanan telefona rakip olacağını söylüyor.
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