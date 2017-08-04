Microsoft'tan Apple iPad'lere Özel "Hediye"
Microsoft'un yanlışlıkla ortaya çıkarttığı belgeler, Apple'ın bu ürünleri için yeni bir dönemin kapılarını açacak gibi görünüyor!
Microsoft, kendi resmi internet sitesinde önemli bir yanlışlığa imza attı. İnternet sitesinin Download Center bölümünde yayınlanan bazı dokümanlara göre Microsoft, iPad için özel olarak bir aksesuar geliştiriyor.
Dosyada iPad Touch Cover 1719 olarak yer alan konuya göre, şirketin yeni klavye aksesuarlarını iPad'ler için görebiliriz. Tasarımı itibariyle tıpkı Surface Touch Cover benzeri olması beklenen iPad Touch Cover, Bluetooth yöntemiyle bağlantı kuracak.
iPad için üzerinde dahili bir batarya bulundurmayacak olan iPad Touch Cover nasıl olacak ve ne zaman piyasaya sunulacak, bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Ancak kayıtlar, ürünün planlama ve geliştirilme aşamasından öteye geçtiğini söylüyor.
Elbette Microsoft'un bu ürünü yapması halinde ondan bir tanıtım beklememek gerekiyor. Muhtemelen ürünü sessiz sedasız satışa sunacak ve stoklara göndereceklerdir. Bakalım, Microsoft gerçekten de yakında bu cihazını satışa sunacak mı?
Ercan Uğurlu
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