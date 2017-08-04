Microsoft'tan Apple iPad'lere Özel "Hediye"

Microsoft'un yanlışlıkla ortaya çıkarttığı belgeler, Apple'ın bu ürünleri için yeni bir dönemin kapılarını açacak gibi görünüyor!

Microsoft'tan Apple iPad sürprizi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Twitter Kullanıcı Sayılarını Neden Gizliyor!
Galaxy S8 ve S8+ İçin Android 7.1 Netleşiyor!
Microsoft'tan Apple iPad'lere Özel "Hediye"
Dev Şirketin Karanlık Tablosunu Bu Cihaz Aydınlatacak!
Yeni Pixel 2 Sızıntısı, Söylentileri Doğruluyor!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir