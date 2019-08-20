Microsoft'tan "Böyle Bir Xbox Olmayacak" Açıklaması!
Microsoft Xbox bölümünün 1 numaralı ismi, söylentileri dolaşan bu özel Xbox sürümünün gerçek olmayacağını söyledi!
- Levent Öztürk
Söylentilerin aksine Microsoft, sadece akış üzerine kurulu bir Xbox konsolu için çalışmıyor. Gamespot ile yapılan bir röportajda Oyun VP'si Phil Spencer, herkesin emin olması için bu bilgiyi kesin bir şekilde doğruladı.
Redmondlu firmanın geçtiğimiz yıl, yeni oyun konsollarının yanı sıra bir oyun akışı teknolojisi (xCloud) üzerinde çalıştığını duyurulmuştu. Spencer, bunun bir akış konsolu üzerinde çalışıldığı olarak yorumlamış olabileceklerini söylüyor ama bunun doğru olmadığının altını çiziyor.
2019 Mayıs'ta disksiz Xbox One S All-Digital Edition yayımı ile bu söylentiler daha da güçlendi. Ancak bu yeni konsol fiziksel disk kullanmasa da oyunları oynamadan önce indirme gereğini ortadan kaldırmış değil.
İyi haber ise Microsoft'un oyun bölümünün konsol kalitesinde oyun akışı hizmetini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam ediyor olması. Spencer'ın söylediğine göre henüz sadece akış için bir konsol üzerinde çalışılmıyor. Ancak var olan konsollar bize bu imkanı sunacak gibi görünüyor. Yine de ceplerimizdeki telefonlar, oyun akış hizmeti için ilk hedef olarak görülüyor.
Project xCloud olarak adlandırılan teknoloji, Microsoft'un konsol donanımını tamamlamayı hedefliyor ve mümkün olduğu kadar düşük gecikme (lag) ile diğer cihazlara Xbox özelliklerini getirmeyi hedefliyor. Şu anda firmada beta testi aşamasında olan Project xCloud, seçili piyasalarda Eylül ayı gibi kısa bir süre içerisinde kamusal beta testine başlayacakken, oyun dünyasının geri kalanı için 2020 yılına kadar erişilebilir olacak.
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