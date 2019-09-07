Microsoft'tan İlk PowerToys Ön izlemesi Geldi!
Microsoft, Windows için geliştirdiği ve bir süredir üzerinde çalıştığı PowerToys'un ilk ön izleme sürümünü yayınladı!
Microsoft, üzerinde çalıştığı yeni PowerToys ile ilgili bir güncelleme yayılandı ve yeni bilgiler verdi.
Firmanın Eylül güncellemesinde iki araç ön izleme sürümüne ulaşırken, araçları kaynak kodundan derlemeye dair bilgiler de yer alıyor. Araçlardan ilki olan FancyZones, pencereleri hızla yaslayabileceğiniz karmaşık pencere düzenleri oluşturmanıza izin veriyor.
İkinci araç ise Windows tuşuyla ilgili bir kısayol kılavuzu. Araç sayesinde Windows tuşunu basılı tutarak masaüstünün şu anki durumunda kullanabileceğiniz kısayolları görebiliyorsunuz. Örneğin bir program açıksa, pencereyi yaslama kısayolunu görüyorsunuz anca masaüstündeyseniz bu kısayolu görmüyorsunuz.
Bu arada Microsoft, birkaç aracın yolda olduğunu da duyurdu. Bunlar arasında "yeni masaüstüne genişlet" aracı, işlem sonlandırma aracı, toplu yeniden adlandırıcı ve ekran kaydından animasyonlu gif oluşturma aracı bulunuyor. Yeni PowerToys programlarını PowerToys Release sayfasında Assets açılır menüsüne tıklayıp, PowerToysSetup.msi dosyasını seçerek indirebilirsiniz.
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