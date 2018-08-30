Microsoft'tan Kablosuz Ultra Hızlı Şarj Patenti

Microsoft'un en son patenti, Surface ürünlerine yönelik "ultra hızlı şarj" özelliğinin geleceğini gösteriyor!

Microsoft'tan Kablosuz Ultra Hızlı Şarj Patenti

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