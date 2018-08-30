Microsoft'tan Kablosuz Ultra Hızlı Şarj Patenti
Microsoft'un en son patenti, Surface ürünlerine yönelik "ultra hızlı şarj" özelliğinin geleceğini gösteriyor!
Microsoft'un ilk Surface cihazı neredeyse altı yıl önce piyasaya sürüldü. O zamandan bu yana, Surface serisi altı farklı ürün dizisine dallandı, Surface Go ise aileye en son katılan oldu. Piyasaya sürülen ürünlerin bir kısmı büyük batarya sorunları ile boğuşsa da Microsoft yıllar içinde Surface cihazlarının bu yönünü yavaş yavaş geliştirdi.
Teknoloji devi sadece pil ömrünü uzatmaktan hoşnut değil gibi görünüyor, firmanın Surface cihazları için çeşitli şarj mekanizmalarına sahip akıllı pillerin peşinde olduğu iddia ediliyor.
"Smart battery for ultrafast charging" (Ultra hızlı şarj için akıllı pil) başlıklı ve geçtiğimiz yıl Şubat ayında alınan patentte, bir cihazda bulunacak akıllı pilin şarj edilmesi için yöntemler tarif edilmiş. Batarya yönetim kontrolörleri, şarj konfigürasyonları, batarya modülleri ve daha fazlası dahil olmak üzere kullanılacak bileşenlerin birkaç örneği de eklenmiş.
Microsoft böyle bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu, akıllı pillerin daha verimli şarj edilmesinin bir gereklilik olduğunu belirtiyor. Eğer Microsoft bu alana yoğunlaşıp prototipini bir ürüne dönüştürürse kablosuz şarj, güç kablosuyla şarj etme gibi diğer geleneksel yöntemlerin yerine geçebilir.
Yayınlanan belgede yer alan ifade, akıllı telefon ve tabletleri de kapsayan, "bilgi işlem cihazları" olduğundan hedef ürünlerin Surface cihazları ile sınırlı olmayabileceğini de unutmamak gerekiyor. Ancak, tüm patentlerde olduğu gibi, bu fikrin Microsoft tarafından gerçekten yakın tarihte hayata geçirileceğine dair bir garanti yok. Durum ne olursa olsun teknoloji devleri bu tarz patenleriyle gelecekte nasıl bir dünyanın bizi beklediğine ışık tutmaya devam ediyor.
Yavuz Alp Şimşek
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