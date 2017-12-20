Microsoft'tan Surface Phone için İlginç Patent
Surface Phone için alındığı iddia edilen bu patent, Microsoft'un akıllı telefon çabalarını canlandıracak kadar iddialı!
Microsoft, akıllı telefon pazarında yaşadığı talihsizliklerden sonra uzunca bir süredir gizemini koruyan Surface Phone ile anılmaya devam ediyor. Artık hemen hemen efsaneleşmeye yüz tutan Surface Phone, gelecek mi, ne zaman gelecek gibi sorular, uzun zamandır cevabını arıyor. Ancak şimdilik ortaya çıkan net bir şey yok. Ancak bilinen bir şey var ki, o da Microsoft'un ilginç cihazlar için kapalı kapılar ardında çalıştığı.
Ortaya çıkan bir patent örneğine göre, Microsoft katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Lenovo'nun Yoga dizüstü bilgisayar ailesinden de bildiğimiz gibi bir kullanımı, akıllı telefon tarafında sağlayacakmış gibi duran bu çizimler ayrıca, Surface Phone'a malediliyor. Yani, şimdilik Surface Phone gelirse, böyle gelecek diyebiliriz.
Haberi daha heyecanlı kılan bir diğer olay ise, tasarımcı David Breyer'in bu patent çizimlerini alıp 3D modellemesi. Çizimleri alıp hemen hemen gerçeğe taşıyan Breyer, ortaya gerçekten güzel bir çalışma çıkartmış diyebiliriz. Microsoft'un Surface Phone'u böyle olsa, sanıyoruz pek çok kullanıcı hayır demezdi.
Bir menteşe sistemi ile ortadan ikiye katlanabilen telefon, kapalı durumdayken bir akıllı telefon, açıldığında ise bir tablet olarak kullanılabiliyor. Beraberinde bir kalem de bulunduran cihaz, böylece tablet formunda kalem kullanımını da mümkün kılıyor.
Her ne kadar böylesi fütüristik bir tasarım şekline, o kalemin boyutları biraz eğreti dursa da, şimdilik çizimler bu. Gelecekte ne olacağını, Surface Phone'un tanıtılıp tanıtılmayacağını hep birlikte göreceğiz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın