Microsoft'tan Telefon Güncelleme Aracı
Microsoft, ikinci plana attığı Windows'lu telefonları güncellemeyi kolaylaştıracak bir araç yayınladı!
Microsoft artık Windows 10 Mobile'a odaklanmadığını açıkça söylemişti. Ancak firma, piyasadaki Windows 10 Mobile telefonları için güvenlik yamaları yayınlamayı sürdürüyor.
Microsoft şimdi ise Windows 10 Mobile kullanıcılarının telefonlarını güncellemesine yardımcı olacak yeni bir Over-the-cable (OTC) Update aracı yayınladı. Bu araç yayınlanmadan önce her güncellemeyi tek tek indirmeniz gerekiyordu. Yorucu olan bu süreç, muhtemelen bazı kullanıcıları güncellemeleri yüklemekten de vazgeçirmişti.
Alternatif bir seçenek, Device Recovery Tool (WDRT) ile direkt olarak son sürüme yükseltmekti ancak bu işlev, daha sonra kaldırıldı. Bunun ardından WDRT, sadece telefonları ilk geldikleri Windows sürümüne döndürmekte kullanıldı.
Yeni OTC Updater, Windows Phone 8.1 ve Windows 10 Mobile işletim sistemini kullanan telefonlarda bu güncelleme zorluklarını ortadan kaldırıyor. Aracı indirdikten sonra kullanıcının tek yapması gereken, telefonu PC'ye kabloyla bağlayıp OTCUpdater.exe'yi çalıştırmak ve basit adımları izlemek.
Aracın sistem gereksinimlerine ve diğer bilgilere buradan ulaşılabiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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