Microsoft'tan Windows 10 S Satış Tavsiyeleri
Microsoft, ortaklarına Windows 10 S ve Windows 10 Pro'yu nasıl satacakları konusunda bakın nasıl nasihatler veriyormuş...
Microsoft, Inspire 2017 konferansında Microsoft 365 üyelik planı, Mixed Reality ortaklık programı gibi birçok önemli duyuru yapmıştı. Firmanın bu sırada OEM'ler, ortaklar ve satıcılara Windows 10 S ve Windows 10 Pro'yu tüketicilere nasıl satacakları konusunda da bir ders verdiği anlaşıldı.
İş dünyasını hedef alan Windows 10 Pro'nun üst seviye PC'lerle birlikte sunulması tavsiye ediliyor. Firma, ortaklarına işletim sistemini olduğu gibi satmak yerine "aydınlatan hizmetlere" odaklanmalarını tavsiye ediyor. Buna Windows 10 ve Office 365 üyeliklerini içeren Microsoft 365'i, yönetimsel ve güvenliğe yönelik araçları öne çıkarmak dahil.
Windows 10 S'in nasıl satılabileceği konusunda da nasihatler veren Microsoft, bu sürümü üst seviye cihazlar için önermiyor. Bunun nedeni Windows 10 S'in sadece Windows Store üzerinden uygulama yükleyebilmesi. Windows 10 S'ten Windows 10 Pro'ya geçiş bu sene bedava olacak ancak 2018'den itibaren 49 dolar olacak.
Microsoft, Windows 10 S'in başta eğitim sektörü için tasarlandığını ancak kurumsal müşterilerin de ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirtiyor.
Zeynel A. Öztürk
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