Microsoft'tan Windows 10 S Satış Tavsiyeleri

Microsoft, ortaklarına Windows 10 S ve Windows 10 Pro'yu nasıl satacakları konusunda bakın nasıl nasihatler veriyormuş...

Microsoft'tan Windows 10 S Satış Tavsiyeleri

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