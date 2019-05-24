Microsoft'un Garajından Yeni Bir Uygulama

Microsoft, önemli bir alanda hizmet edecek yeni uygulamasını ortaya çıkarıyor.

Microsoft'tan Yeni Bir Uygulama

Microsoft'un zaman zaman ilginç fikirler üreten Garage programı, yeni bir deneysel uygulama ile karşımızda. "Read My World" uygulaması, fotoğraflardaki ve belgelerdeki nesneleri tanıyarak, size bunları sesli olarak okuyor.

Uygulama, resimlerdeki veya belgelerdeki nesneleri Azure bilişsel hizmetler API'sı üzerinden tanıyor ve sözlükteki ilgili kelimeleri size telaffuz ediyor. Projenin ortaya çıkış amacı, yetişkinlerdeki okur-yazarlık oranını artırmak, sınıflarda eğitim alan veya hiç alamayan yetişkinlerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir araç oluşturmak.

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Read My World şu an sadece belirli kuruluşlar tarafından denenebiliyor. Bununla birlikte sivil toplum kuruluşlarında okur-yazarlık toplulukları için çalışanlar, test aşamasına dahil olmak için buradan davetiye isteyebiliyorlar.

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