Microsoft'un Mini-Xbox Hayali
Microsoft!un rafa kaldırıldığı iddia edilen Mini-Xbox konsolu için halen ümit var. Hem de oldukça fazla...
- Levent Öztürk
Her ne kadar hakkında pek fazla açıklama yapılmış olmasa da, firmanın planlarına yakın olan kişilerden gelen yeni söylentilere göre, Microsoft halen oyunları yayınlayacağı xCloud hizmetinden oynayabilecek ucuz bir mikro-konsol fikrini düşünüyor. Bu konsol, çok daha pahalı olması ve 2020 yılında sunulması beklenen Project Scarlett'a bir alternatif olabilir ve sınırlı bir akıllı TV işlevi olması da mümkün.
Yeni söylentilerin kaynağı, yeni bir YouTube videosu aracılığı ile Thurrott.com'dan Brad Sams. Kendisi, Microsoft'un içerisinde mikro-konsol hakkında planlarla aşina olan kaynaklarla konuştuğunu söylüyor.
Sams'in söylediğine göre Microsoft, bu ucuz konsolu üretmeye kararlı çünkü xCloud yayın hizmetine ucuz bir giriş noktası istiyor. Görünene göre klasik bir Xbox konsolu bariz bir şekilde tercih edilecek rota olacakken Microsoft, her oyuncunun her birkaç yılda bir yeni donanıma yüzlerce dolar veremeyeceğinin farkında.
Bununla beraber bir Xbox mikro konsolu tam boyutlu bir Xbox ile aynı işlevleri sunmayacaktır ve muhtemelen Xbox One disklerini oynatamayacaktır. Ancak Google Stadia'nın - Google'ın Chrome tarayıcısını veya Chromecast Ultra'yı kullanarak oyunları 1080p'de yayınlayabilecek oyun akışı hizmeti - yaklaşması ile beraber Microsoft hizmeti için yeni alanlar arıyor gibi gözüküyor.
Tabii ki daha küçük, daha zayıf bir Xbox konsolu için planların yeni olduğunu söylemek doğru olmaz. Hatta birkaç ay önce, Mayıs ayında yayımlanan ve tasarımı ile tamamen dijital Xbox One S'e benzeyen Xbox Konsolu "Project Lockhart" bağlamında bu konsol hakkında yazılar okumuş olmanız mümkün. Ancak Microsoft'un E3 sahnesinde sadece çok daha güçlü olan Project Scarlett'ı duyurması ile beraber pek çok haber kaynağı Project Lockhard'ın sonlandırıldığı veya rafa kaldırıldığı konusunda hemfikirdi.
Ancak Sams'in kaynakları doğruysa, bu yeni xCloud konsolu zaten o kadar da güçlü olmayan Project Lockhart'a göre sistemi çok daha küçük bir ölçeğe taşıyacak ve muhtemelen konsolu xCloud'a ve birkaç video akışı uygulamasına sınırlayacak kadar küçültecek.
Eğer Microsoft'un hedefi, televizyonunuza HDMI ile bağlanan ve bir Xbox One kontrol kolu ile kontrol edilen temel ve basit bir sistem geliştirmek ise, bu tür bir sistemin pek çok oyuncunun evine girme potansiyeli oldukça yüksek görünüyor.
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