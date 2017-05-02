Microsoft'un Surface Laptop'undan Görüntüler Sızdı!

Microsoft'un yeni Surface Laptop'undan görüntüler, tanıtımın hemen öncesinde internete sızdı!

Microsoft'un Surface Laptop'undan Görüntüler Sızdı

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