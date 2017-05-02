Microsoft'un Surface Laptop'undan Görüntüler Sızdı!
Microsoft'un yeni Surface Laptop'undan görüntüler, tanıtımın hemen öncesinde internete sızdı!
Microsoft'un düşük maliyetli Chromebook'lara cevabı olmaya hazırlanan cihazın görüntüleri, bugün New York'ta düzenleyeceği büyük basın etkinliğinin öncesinde sızdı.
"Surface Laptop" adlı cihaz, Twitter kullanıcısı WalkingCat'in paylaştığı görüntüler sayesinde ortaya çıktı. 13,5 inç PixelSense ekranla geleceği söylenen cihaz, gövdesinde "flocked Alcantara" adlı özel bir madde kullanıyor (bazı Surface klavye kılıflarında kullanılan maddenin aynısı). İddialara göre cihaz, Windows 10 S adlı yeni ve hafif bir Windows 10 sürümüyle çalışıyor.
Sızan bilgiler doğruysa Windows 10 S, daha önce adını sıkça duyduğumuz Windows 10 Cloud'un resmi adı olabilir. Paylaşılan tweet, Surface Laptop'un yukarıdaki gibi bir Platinum, bunun yanında Burgundy, Cobalt Blue ve Graphite Gold renk seçeneklerinin de olacağını söylüyor.
Microsoft'un bugünkü etkinliği, Surface Laptop hakkında daha detaylı bilgiler edinmemizi sağlayacak.
H. Hüseyin Öztürk
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