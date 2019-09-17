Minecraft, Hız Kesmiyor!
Minecraft, Fortnite ve PUBG gibi oyunların hüküm sürdüğü oyun dünyasında "ben de varım" demeye devam ediyor!
Fortnite ve PUBG oyun dünyasının ilgisinin büyük bir kısmını üzerine çekmeye devam ediyor. Ancak bu, diğer oyun efsanesine zarar verdikleri anlamına gelmiyor. Microsoft'tan Helen Chiang'ın Business Insider'a verdiği bir röportaj sırasında söylediğine göre Minecraft, her ay 112 milyon aktif kullanıcıya sahip ve bu da 2018 Ekim tarihine göre 20 milyonluk bir artış demek. Bu sayı, Xbox Game Pass de dahil olmak üzere tüm platformları içeriyor ancak yine de neredeyse on yıldır var olan bir oyun için küçük bir başarı olmadığı kesin.
Chiang, bu başarının kaynağının, oyunun oyuncuların "sürekli geri döndükleri" hep yeşil kalan doğası olduğunu söylüyor: "Fortnite ve benzeri öne çıkan diğer oyunlara girebilirsiniz ancak bir süre sonra Minecraft'ta evler ve tüneller inşa etmeye geri dönüyorsunuz."
Tabii ki önemli olan diğer etkenler de bulunuyor. Oyunun her platformda bulunmasının yanı sıra, blok tarzı grafiği ve basit mekaniklerin yüksek donanım istememesi deönemli etkenler. Yani donanım için çok fazla para harcamadan da keyifli bir deneyim yaşamak mümkün.
Şu anda Microsoft'un karşısındaki en büyük zorluk ise oyuna olan ilgiyi sürdürebilmek. Minecraft Earth önemli bir yenilik olabilir ama yeterli olup olmayacağını kestirmek kolay değil.
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