Minik Game Boy Anahtarlık Yapıldı

Bir şirket bu projeyi seri üretime taşırsa yüklü miktarda para kazanabilir.

Minik Game Boy Anahtarlık Yapıldı

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