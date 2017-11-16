Motorola, Telefonlarına Yazıcı "Taktı"
Polaroid Insta-Share Printer sayesinde, telefonunuzun aynı zamanda bir yazıcı olarak çalışmasını sağlayabileceksiniz!
Akıllı telefonlar sayesinde artık hepimizin elinde bir kamera var ve dijital fotoğraflarımız güvenli şekilde çevrim içi olarak saklanabiliyor. Ama fiziksel fotoğrafların da hâlâ avantajları var ve bunları yakında Polaroid Insta-Share Printer Moto Mod ile yeniden keşfedeceğiz.
Bunun geleceğini zaten biliyorduk ama şimdi ne zaman geleceğini de biliyoruz. İngiltere'de Ocak ayında 119 Euro fiyatı ile raflara çıkması bekleniyor.
Moto Z2 Force gibi destekli bir telefonunuz varsa, bu sıra dışı eklentiyi arkaya takarak fotoğraflarınızı direkt olarak 2 x 3 inç Polaroid kağıda yazdırabileceksiniz. Ayrıca Facebook, Instagram ve Google Photos gibi uygulamalardan da resimleri yazdırabilecek, isterseniz yazdırmadan önce filtreler, yazı ve çerçeve ekleyebileceksiniz.
Polaroid Insta-Share Printer, büyüyen Moto Mod ailesine katılıyor; bunların arasında batarya paketi, JBL hoparlörler, bir 10x Hasselblad zoom kamera ve bir projektör de bulunuyor.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın