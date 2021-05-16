Motorola, Telefonlarını "Uzaktan" Şarj Etmek İçin Hazırlanıyor

Akıllı telefonlarda kablosuz şarja hepimiz alıştık, ancak bildiğimiz gibi kablosuz şarjın menzili oldukça kısa. Şimdilik yalnızca temas yöntemi ile çalışabilen kablosuz şarj teknolojisi, yakında tanıtılacak akıllı telefonlarla beraber "uzaktan" kablosuz şarja kavuşacak.
Motorola'nın ana şirketi Lenovo, bu yılın başlarında birden fazla telefonu uzaktan şarj edebilen havadan şarj sistemini tanıtmıştı. Şimdi artık bu sistem akıllı telefonlara gelmeye hazırlanıyor.
Şirket bu teknoloji için GuRu ile iş birliğinde bulunmuştu. Hemen yukarıdaki videoda da izleyebileceğiniz kablosuz şarj teknolojisinden ilk yararlanacak telefonlar da Motorola'ya gelecek. Tescilli akıllı RF lensleme teknolojisi olarak ifade edilen bu teknoloji, milimetre dalga entegre devreler ve modülleri kullanıyor. Daha önce test aşamasında kullanılan Motorola cihazların yakın gelecekte gerçek olacağını söylemek zor değil. Fakat bu alanda çalışan tek şirket Lenovo ve Motorola da değil. Xiaomi de bu yılın başlarında Mi Air Charge isimli uzaktan kablosuz şarj sistemi konseptini tanıtmıştı. Elbette bu teknolojinin uygulanması ve geniş çapta benimsenmesi zaman alacak, fakat heyecan yarattığı kesin.
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