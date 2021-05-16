Motorola, Telefonlarını "Uzaktan" Şarj Etmek İçin Hazırlanıyor

Motorola'nın akıllı telefonları yakında "uzaktan" kablosuz olarak şarj edilebilecek.

  • Ercan Uğurlu
Motorola Cepler "Uzaktan" Şarj Edilebilecek

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