NVIDIA RTX 3050 ve RTX 3050 Ti Tanıtıldı; İşte Özellikleri...

NVIDIA, mevcut GeForce RTX 30 serisi ekran kartları ile masaüstü bilgisayar ve dizüstü bilgisayar kategorilerinde önemli bir başarıya imza attı ve şirket bunu iyileştirme düşüncesinde. Buna ilişkin olarak yeni ekran kartlarının tanıtımını yapan NVIDIA, RTX'li dizüstü bilgisayarların önceki nesil sistemlerden 2 kat daha hızlı olduğunu iddia ediyor.
NVIDIA'nın resmi sayfasında yer alan RTX 3050 ve RTX 3050 Ti laptop GPU'larının teknik özelliklerine baktığımızda, RTX 3050'nin 1057 ila 1740 MHz arasında saat hızlarına sahip olduğunu, buna karşılık RTX 3050 Ti'ın ise 1035 ila 1695 MHz arasında değişen saat hızlarına sahip olduğunu görüyoruz. 2560 CUDA çekirdeği içeren RTX 3050 Ti, 4 GB GDDR6 RAM bellek içeriyor ve 128-bit bellek veriyolunu destekliyor. RTX 3050 ise aynı bellek değerleriyle, 2048 CUDA çekirdeğine sahip.
Performans konusuna gelindiğinde, NVIDIA, RTX 3050 Ti tabanlı dizüstü bilgisayarlarda Overwatch , Rainbow Six Siege ve Valorant gibi espor oyunlarda saniyede 144 kare ve 25 ms'nin altında gecikme sağlayabileceğini söylüyor. Ayrıca üreticiler için, Adobe Premiere Pro'da önceki nesle göre iki katına kadar işleme performansı ve DaVinci Resolve'de 9 kata kadar daha hızlı kurgulama vaadi bulunuyor.
NVIDIA'nın bu konudaki basın bültenini de sizlerle aşağıda paylaşalım:
NVIDIA bugün, on milyonlarca oyuncu ve içerik oluşturucuya gerçek zamanlı ışın izleme ve yapay zeka tabanlı DLSS sağlayan GeForce RTX™ dizüstü bilgisayarını duyurdu.
Birçoğu yeni GeForce RTX 3050 Ti ve 3050 Dizüstü Bilgisayar GPU'larını temel alan platformlar, NVIDIA'nın özel RT ve tensör çekirdekleriyle Ampere mimarisini şimdiye kadarki en yaygın hedef kitleye getiriyor ve RTX 30 Serisi dizüstü bilgisayarların sayısını 140'ın üzerine çıkarıyor.
İnce, şık tasarımlı ve olağanüstü performans sağlayan yeni RTX dizüstü bilgisayarlar, önceki nesil sistemlerden iki kat daha hızlı. Ayrıca Minecraft RTX ve Call of Duty: Black Ops Cold War gibi popüler oyunlarda 1080p'de sorunsuz, saniyede 60 kare oynanış sunuyor.
NVIDIA'da Dizüstü Bilgisayarlar Ürün Yönetimi Direktörü Mark Aevermann şu sözleri ifade ediyor: "En yeni dizüstü bilgisayarlar, özellikle RTX'in büyüsünü yaşamak isteyen eski dizüstü bilgisayarlara sahip oyuncular ve yaratıcılar için mükemmel bir yükseltme fırsatı sunuyor. Artık önceki nesil RTX sistemlerine kıyasla 18 mm'den daha ince olan, şık ve taşınabilir tasarımlarla çığır açıcı performans sunan RTX 30 Serisi oyun dizüstü bilgisayarların sayısı 5 kat daha arttı. "
Dizüstü Bilgisayarlarda Ezber Bozan NVIDIA DLSS
Cihazlarını yaklaşık olarak dört senede bir yenileyen dizüstü bilgisayar sahipleri, en yeni GeForce RTX 3050 sınıfı Dizüstü Bilgisayar GPU'larıyla muazzam bir performans yükselişi görebilir. NVIDIA DLSS ile GeForce RTX 3050 Ti dizüstü bilgisayarlar, artık önceki nesil sistemlerden 2 kata kadar daha hızlı.
Yalnızca GeForce RTX GPU'larda DLSS'e güç veren özel tensör çekirdekleri bulunuyor. DLSS; Outriders, Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Modern Warfare, NARAKA: BLADEPOINT ve Mortal Shell gibi son eklemelerle birlikte 40'tan fazla büyük oyun firması ve bağımsız oyun geliştiriciler tarafından çıkartılan oyunlarda mevcut.
Ek olarak yaratıcılar, D5 Render, SheenCity Mars ve NVIDIA Omniverse gibi uygulamalarda DLSS hızlandırma deneyimini yaşayabilir. Bu da sanatçıların ışın izlemeli sahnelerin işlemeyi bitirmesini beklemek yerine tasarımlarını gerçek zamanlı olarak görüntülemesini sağlıyor.
TECHnalysis Research'ün Başkanı ve Baş Analisti Bob O'Donnell "Kullanıcılar dizüstü bilgisayarlarda her zamankinden daha fazla zaman harcıyor. Bilgisayar oyuncuları, içerik oluşturucular ve öğrencilerin hepsi grafik beygir gücü ve yapay zekayla hızlandırılmış uygulamalarda büyük iyileştirmeler talep ediyor. Dizüstü bilgisayar üreticileri, kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için daha ince, daha yüksek performanslı modeller tasarlayarak bu pazar ivmesine yanıt veriyor. NVIDIA GPU'ların bu kadar çok yeni tasarıma güç vermesi şaşırtıcı değil" diyor.
NVIDIA Reflex, Dizüstü Bilgisayarlar İçin Espor Odağında Düşük Gecikme Sunuyor
Rekabetçi oyunlardan hoşlananlar için yeni GeForce RTX 3050 Ti dizüstü bilgisayarlar, NVIDIA Reflex Düşük Gecikme modu sayesinde Overwatch, Rainbow Six Siege ve Valorant gibi oyunlarda 144+ FPS ve 25ms'nin altında sistem gecikmesi sağlayabiliyor. En iyi 10 rekabetçi nişancı oyunundan yedisi NVIDIA Reflex desteğine sahip. Bu da oyuncuların daha düşük sistem gecikmesi elde etmelerine ve böylece en iyi şekilde oynamalarına olanak tanıyor. NVIDIA Reflex ayrıca tüm RTX 30 Serisi ürün yelpazesinde destekleniyor.
NVIDIA Brodcast'de Video Konferans ve Canlı Yayın için Yeni Yapay Zeka Efektleri
Tüm RTX 30 Serisi dizüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarları ev stüdyosuna dönüştüren NVIDIA Broadcast uygulamasını destekliyor. NVIDIA Broadcast'e oda yankısı giderme ve video gürültüsü giderme gibi yeni yapay zeka özellikleri getirildi ve gürültü engelleme özelliği, evcil hayvanlardan ve böceklerden gelen sesleri yok edebilmek için güncellendi. Bu özellikler, halihazırda varoaln sanal arka plan ve otomatik çerçeve ile birlikte artık ses ve video üzerinde daha fazla kontrol ve kalite sağlamak için kullanılabilir.
Yeni NVIDIA Studio Dizüstü Bilgisayarlar
RTX tabanlı Studio dizüstü bilgisayarlar, içerik oluşturucuların performans ve güvenilirlik taleplerini karşılaması için tasarlandı. RTX 30 Serisi GPU'larla donatılmış yeni tanıtılan NVIDIA Studio dizüstü bilgisayarlar artık yaratıcı ve profesyonel uygulamaları önceki nesle göre 2 kata kadar daha hızlı sunuyor. Video düzenleyiciler 8K RAW çekimle çalışabiliyor, iş akışlarını basitleştirmek ve enkodlama sürelerini yüzde 75'e kadar azaltmak için yapay zekayı kullanabiliyor. Ek olarak yaratıcı profesyoneller, daha verimli ve üretken bir iş akışı için 16 GB'a kadar grafik belleğinden yararlanıp çok büyük dosyalarla zorlanmadan başa çıkabiliyor ve birden çok uygulama üzerinde aynı anda çalışabiliyorlar.
Kullanılabilirlik
GeForce RTX 3080, 3070 ve 3060 dahil olmak üzere yeni GeForce RTX 30 Serisi dizüstü bilgisayarlar, Acer, Alienware, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, Monster, MSI ve Razer dahil dünyanın önde gelen üreticilerinde bugün itibariyle mevcut durumda. RTX 3050 Ti ve 3050 tabanlı dizüstü bilgisayarlar ise bu yaz satışa sunulacak.
GeForce RTX 30 Serisi dizüstü bilgisayarlar, Hepsiburada, İncehesap, İtopya, MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar başta olmak üzere yerel OEM'ler ve sistem üreticilerinden de temin edilebilecek. Fiyatlandırma, yapılandırmalar ve kullanılabilirlik, bölgelere ve iş ortaklarına göre değişiklik gösterebilir.
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