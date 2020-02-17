Motorola'nın Yeni Katlanabilir Telefonu Razr Parçalarına Ayrıldı!

Motorola'nın esnek ekranlı yeni katlanabilir akıllı telefonu Razr parçalarına ayrıldı. İşte Motorola Razr satın almak istiyorsanız, bilmeniz gerekenler!

  • Ercan Uğurlu
Motorola Razr'ı Parçalarına Ayırdılar! İşte Sonuç!

Motorola'nın uzun zamandır konuşulan esnek ekranlı katlanabilir akıllı telefonu yeni Razr, geçtiğimiz ekim ayında tanıtılmıştı. Yine kısa bir süre önce tanıtılan ve incelediğimiz Samsung Z Flip gibi iç bükey katlanabilir bir ekran formu benimseyen Motorola Razr, iç yapısıyla ise oldukça karmaşık. Şunu bilmelisiniz ki, Motorola Razr'ı satın almak istiyorsanız, telefonun tamiri pek kolay olmayacak.

Pek çok akıllı telefonu alıp parçalarına ayıran ve tamir edilebilirlik skoru veren iFixit ekibi, bu kez yeni Motorola Razr'ı konuk etmiş ve parçalarına ayırmış. Ancak karşılaştıkları manzara karşısında, iç yapısıyla en karmaşık telefonlardan biri olduğu kanısına varmışlar. Bu da telefonun tamir edilebilirlik puanını olumsuz şekilde etkilemiş elbette.

Bilindiği gibi katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar oldukça karmaşık iç yapıya sahip olmalarının yanı sıra fazlasıyla da kırılgan cihazlar. Motorola Razr da bunun mükemmel bir örneği oluyor. İçinde, telefonun katlanma fonksiyonunu tetikleyen çok sayıda hareketli mekanik parça bulunduran Motorola Razr için 10 üzerinden 1 puan veren iFixit, telefona şöyle de bir yakıştırmada bulunmuş: "Şimdiye kadar parçaladığımız en karmaşık telefon."

iFixit'in Motorola Razr'ı parçalarına ayırdığı tüm senaryoyu kendi sitesinde ayrıntılı şekilde bulabilirsiniz.

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