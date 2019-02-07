Mozilla tarayıcı güvenliğini arttırıyor
Mozilla, web tarayıcısı Firefox için yeni güvenlik özellikleri geliştiriyor!
- Levent Öztürk
Mozilla, yeni yayımladığı Firefox 65 ile takip koruması için yeni gizlilik kontrollerini sundu ve sistemi anlamayı ve kullanmayı daha kolay hale getirdi. Ancak Bugzilla bug takipçisinde belirtilen yeni bir bug'a göre organizasyon, kullanıcılarının gizliliklerini ve güvenliklerini daha fazla korumak için çalışıyor.
Techdows tarafından bildirilene göre ekip, Firefox tarayıcısı için bir grup yeni, güvenlik odaklı özellikler sunmaya hazırlanıyor. Bu özelliklerin ilki, günümüzde internet kullanıcıları için oldukça önemi olan kripto-para-birimi madencilerini engelleme olarak gözüküyor. Bu amaç ile üretilen kötü amaçlı yazılımların sayısının az olmadığın belirtirken, Mozilla'nın bu problemi çözmeye çalıştığını görmenin iyi olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Bunun yanı sıra ekip, parmak izini engellemek üzerinde de çalışıyor. Her ne kadar her zaman zararlı olmasa da, bu özellik temel olarak internet sitelerinin cihazınızı, donanım ayarları ve yazılımlar aracılığı ile tanımasına imkan tanıyor.
Apple da bu problemi Safari tarayıcısında macOS 10.14 Mojave yayımı ile sınırlandırmıştı. Apple'ın durumunda bunun anlamı, cihazınızın sadece genel bilgisinin sitelere gönderileceği ve eşsiz donanım ayarlarının geri kalanlarından ayırt edilmesinin daha zor olacağı idi. Firefox'un sürümünün de benzer bir etkiye sahip olacağı tahmin edilebilir ancak Windows ile de kullanılabilir olmasından dolayı daha geniş bir kitleye ulaşacaktır.
Özelliğin ne zaman genel kullanıma açılacağı henüz net olarak belli olmasa da, çok uzun bir süre kalmadığı tahmin edilebilir...
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