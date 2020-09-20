Mozilla'dan, YouTube Önerileri İçin Özel Tarayıcı Eklentisi

Mozilla, kullanıma sunduğu yeni tarayıcı eklentisi ile YouTube önerilerini düzeltmeye yardımcı olacak.

  • Ercan Uğurlu
Mozilla, YouTube Önerilerini Düzeltmeyi Amaçlıyor

Bilindiği gibi YouTube uzun zamandır öneri sisteminin şeffaf olmaması sebebiyle pek çok kesim tarafından eleştiriliyor. Bu konuda YouTube'un verdiği düzeltme sözleri yerini bulmayınca, farklı taraflar kolları sıvamış.

Mozilla, araştırmacıların video platformunun algoritmasını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak adına YouTube kullanıcılarının önerilerini "bağışlamalarına" olanak tanıyan yeni bir tarayıcı uzantısı olan RegretsReporter'ı hizmete soktuğunu açıkladı. Peki, bu sistem hizmet ne işe yarayacak?

Mozilla RegretsReporter eklentisi ile YouTube'un öneri mekanizmasının zaman zaman şiddet içeren, ırkçı veya komplo içerikli videoları neden ve nasıl önerdiği anlaşılabilecek. RegretsReporter eklentisi ile YouTube'da dolanan kullanıcılar vasıtasıyla edinilecek bu bilgiler, daha sonra Mozilla tarafından incelenmeleri için uzmanlar ile paylaşılacak. Elbette bu paylaşım sırasında, kullanıcıların YouTube'da geçirdikleri süre, izleme veya arama bilgileri yer almayacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Bu dizi çok konuşulacak!

40 Gün Bekleyen Telefon: Realme C11

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 24 Eylül 2020 aktüel kataloğunda TV, telefon ve akıllık bileklik fırsatı
Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Turksat 5A'yı uzaya gönderecek
17 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Canon yazıcı ve akıllı bileklik fırsatı
Merakla beklenen Atiye 2. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte ilk yorumlar
Günün En çok Okunanları
Kozmonot Ivan Vagner, Dünya'nın Düz Olduğuna İnananlara "Ders Verdi"
Galaxy Telefonlardaki Pil Seviyesi Sorunu Can Sıkmaya Devam Ediyor
Mozilla'dan, YouTube Önerileri İçin Özel Tarayıcı Eklentisi
Türkiye, Fidye Yazılımı Saldırılarında Dünyada İlk Sırada
Mastercard ve İhtiyaç Haritası'ndan Yerel Ekonomiye Destek Projesi

 

 