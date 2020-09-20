Mozilla'dan, YouTube Önerileri İçin Özel Tarayıcı Eklentisi

Bilindiği gibi YouTube uzun zamandır öneri sisteminin şeffaf olmaması sebebiyle pek çok kesim tarafından eleştiriliyor. Bu konuda YouTube'un verdiği düzeltme sözleri yerini bulmayınca, farklı taraflar kolları sıvamış.
Mozilla, araştırmacıların video platformunun algoritmasını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak adına YouTube kullanıcılarının önerilerini "bağışlamalarına" olanak tanıyan yeni bir tarayıcı uzantısı olan RegretsReporter'ı hizmete soktuğunu açıkladı. Peki, bu sistem hizmet ne işe yarayacak?
Mozilla RegretsReporter eklentisi ile YouTube'un öneri mekanizmasının zaman zaman şiddet içeren, ırkçı veya komplo içerikli videoları neden ve nasıl önerdiği anlaşılabilecek. RegretsReporter eklentisi ile YouTube'da dolanan kullanıcılar vasıtasıyla edinilecek bu bilgiler, daha sonra Mozilla tarafından incelenmeleri için uzmanlar ile paylaşılacak. Elbette bu paylaşım sırasında, kullanıcıların YouTube'da geçirdikleri süre, izleme veya arama bilgileri yer almayacak.
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