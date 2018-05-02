Mucize Gibi Gigapixel Hızlı Çekim Panorama

Dünyanın ilk gigapixel boyutunda panoramik hızlı çekim görüntüsü oluşturuldu.

Gigapixel Hızlı Çekim Panorama Yapıldı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Desktop satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Samsung'a DRAM Tedarikçileri ile Tezgah İddiası
Kod Yazan Kadınlar Bilgi'de Buluştu
Facebook'un F8 2018'de Tanttığı 7 Şey
Instagram'da Önemli Yenilikler Var!
WhatsApp CEO'su Facebooku'u Bırakıyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir