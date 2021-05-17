Müstehcen Görüntülerle Yayılan Bankacılık Truva Atı Keşfedildi

Siber güvenlik şirketi ESET bankacılık truva atlarını ortaya çıkarmaya devam ediyor. ESET telemetrisine göre Latin Amerika'da, Brezilya'da tehdit unsuru olan Ousaban kötü amaçlı yazılımı bazı kaynaklara göre Avrupa'da da aktif durumda.