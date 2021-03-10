Müzik Dünyasında Gelmiş Geçmiş En İyi 50 Albüm...

Sizce gelmiş geçmiş en iyi albüm hangisi? Muhtemelen bu soruya alacağımız cevap, beğendiğiniz müzik türüne göre değişecektir. Üstelik tarih boyunca yayınlanmış tüm albümleri bilme şansınız olmadığı da bir gerçek.
Bu yüzden müzik tarihinin gelmiş geçmiş en iyi albümlerini seçme işini, bu işin uzmanına bırakmakta yarar var. Prestijli müzik yayını Rolling Stone, bahsettiğimiz uzmanlardan biri.
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