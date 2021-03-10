Müzik Dünyasında Gelmiş Geçmiş En İyi 50 Albüm

Sizce gelmiş geçmiş en iyi albüm hangisi? Bunun cevabını arayan prestijli müzik yayını Rolling Stone, tarihin en iyi albümlerini bir araya getirdi. İşte müzik dünyasının gelmiş geçmiş en iyi 50 albümü...