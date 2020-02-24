MWC İçin Para Ödeyenlere İkinci Şok!

GSMA, Corona salgını nedeniyle MWC'nin iptali ardından sergi sahiplerine geri ödeme yapmayacak. Yıllık mobil endüstrisi fuarı bu hafta Barcelona'da gerçekleşecekti ancak düzenleyiciler, salgın endişeleri sebebiyle bu ayın başlarında fuarı iptal ettiler.
Aralarında Amazon, Ericsson, Facebook, Intel, LG, Nokia, Nvidia ve Sony gibi dev isimlerin de bulunduğu pek çok şirket, düzenleyicinin kararından önce zaten çekilme kararlarını duyurmuşlardı. Yine de GSMA, 13 Şubat tarihinde iptal kararını açıklayana kadar fuarın devam etmesi konusunda kararlıydı.
GSMA tarafından yapılan bir açıklama, düzenleyicilerin en son olaylardan sonra fuarı gerçekleştirmenin "imkansız" olduğu kararına vardıklarını belirtmekteydi. Ve şimdi de yeni bir açıklama geldi ve bu açıklamaya göre, katılımcılara herhangi bir geri ödeme yapılmayacak. GSMA, "benzersiz ve sigortalanamaz" durum tanımlaması sebebiyle tazminat yükümlülüğü bulunmadığını söylüyor.
Her ne kadar bu durum standart anlaşma şartlarında belirtilmiş olsa da, özellikle pazarlama kaynaklarının büyük bir kısmını MWC'de yer almak için harcayan daha küçük boyutlu firmalar için ciddi bir sorun olabilir. Ayrıca bazı firmaların ulaşım, konaklama ve sergi stantları gibi ödemelerinin yanı sıra demolar ve prototipler için harcamalarını da yapmış olacaklarını unutmamakta fayda var.
GSMA'nın TechRadar Pro'ya söylediğine göre bu iptalin potansiyel problemlerini azaltmak ve karşılıklı olarak faydalı bir ilişkiyi sürdürmek için çözüm önerileri inceleniyor. Konu hakkında daha fazla bilginin ise Mart ayının sonunda verilmesi planlanıyor.
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