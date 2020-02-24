MWC İçin Para Ödeyenlere İkinci Şok!

Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilen Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılmak için para ödeyenler, muhtemelen pek de hoşlarına gitmeyen bir karar ile karşı karşıya!

24 Şubat 2020 09:00