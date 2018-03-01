MWC'de iPhone X'e Benzeyen LG G7 Görüldü!
LG G7, beklenmedik şekilde MWC'de görüldü ve iPhone X'e benzerliği ile görenleri şaşırttı!
- H. Hüseyin Öztürk
LG, MWC 2018'de bu seneki amiral gemisi telefonunu sergilemeyeceğini doğrulamış gibiydi, bu yüzden salonların birinde LG G7'nin "Neo" kod adı ile gösterime sunulması birçok kişiyi şaşırttı.
İsrailli bir yayın olan Ynet, LG G7'nin Qualcomm'un yeni Snapdragon 845 yongasını kullandığını, 64GB dahili depolamaya sahip olduğunu ve 4GB RAM ile geldiğini doğruladı. Cihazın daha üstün ikinci bir versiyonu ise 128GB depolama ve 6GB RAM sunacak.
LG, tasarım yönünden de gelişme göstermiş görünüyor. Dikey yerleştirilmiş ikili arka kamera düzeni var, altında da parmak izi sensörü bulunuyor. 6 inç OLED ekran'ın tepesinde iPhone X benzeri bir çentik bulunuyor, ekranın oranı ise 19.5:9. Bu oran, önceki LG G6 ve V30'daki 18:9 ekranlardan biraz daha uzun.
Diğer yandan, bunun LG G7'nin en son hali mi olduğuna dair sorular havada asılı kalmaya devam ediyor.
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