MWC'de iPhone X'e Benzeyen LG G7 Görüldü!

LG G7, beklenmedik şekilde MWC'de görüldü ve iPhone X'e benzerliği ile görenleri şaşırttı!

  • H. Hüseyin Öztürk
MWC'de iPhone X'e benzeyen LG G7 görüldü!

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