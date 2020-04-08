NASA'dan büyüleyici fotoğraflar! Jüpiter'in yeni görüntüleri yayınlandı!

NASA, gaz devi Jüpiter'in hayranlık uyandıran fotoğraflarını paylaştı. NASA'nın uzay aracı Juno'nun çektiği fotoğraflarda Jüpiter'deki fırtınalar ve gaz oluşumlarının yarattığı etkileyici görüntüler en net haliyle görülüyor.

NASA'dan büyüleyici fotoğraflar! Jüpiter'in yeni görüntüleri yayınlandı!

NASA, Jüpiter'in yepyeni görüntülerini yayınladı. Dünya'dan 484 milyon mil uzakta bulunan Jüpiter'in fırtınalı güney yarımküresinin büyüleyici fotoğraflarını paylaştı.

NASA'nın Juno uzay aracı, 2016'da  ilk yakın geçişinden  bu yana Jüpiter'i fotoğraflıyor. O zamandan bu yana Juno, bilim insanlarının bu gaz devi gezegen hakkında çok önemli bilgiler elde etmesine yardımcı olan fotoğraflar çekti.

Juno'nun çektiği fotoğraflarda Jüpiter'in fırtınalı atmosferi görülüyor. Juno tarafından toplanan veriler, dev gezegenin rüzgarlarından bazılarının Dünya'daki benzer atmosferik süreçlerden daha derin ve daha uzun sürdüğünü gösteriyor.

Jüpiter'in aktif volkanik uydusu İo'un gölgesinin gezegenin üzerine düştüğü bazı fotoğraflarda görünüyor.

Fotoğraflarda ayrıca dönen oval beyaz bir bulut gibi görünen White Oval A5 olarak bilinen antisiklonik fırtına da görülüyor.

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