NASA, Dünya ve Venüs'ü İlgilendiren Büyük Sırrı Çözecek

NASA, 2026'da gerçekleştirmeyi planladığı bir görev ile bir zamanlar birbirine oldukça benzeyen Dünya ile Venüs'ün bugün neden çok farklı olduklarını araştıracak. VERITAS aracı, iki gezegenin nasıl farklılaştığını öğrenmek için Venüs'ün jeolojisini inceleyecek ve tektonik plakalarının gezegenin örtüsü üzerinde nasıl hareket ettiğine bakacak. Bunun yanında yüzeyin topografik haritası da elde edilecek ve fay, plato gibi özellikler yakalanacak. Böylece araştırmacılar, Dünya'ya denk gelen kıtaların nasıl oluştuğuna dair veriye sahip olacaklar. Araştırmada Venüs'ün bol miktardaki volkanik etkinliği de mercek altına alınacak.
Venüs ile ilgili halen tam olarak bilinmeyen bir soru, gezegenin içerisinde halen çok miktarda suyun olup olmadığı. Bu sorunun cevabı, belki de diğer kayalık gezegenlerin yaşanabilir olup olmadığı hakkında ipucu verecek.
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