NASA, Dünya ve Venüs'ü İlgilendiren Büyük Sırrı Çözecek

NASA'nın 2026 yılında Venüs'e göndermeyi planladığı araç, başlangıçta birbirine çok benzeyen Dünya ve Venüs'ün neden farklı şekilde geliştiğini araştıracak.