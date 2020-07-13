Ünlü YouTuber'dan Büyük Yarışma: Parmağını Telefonda Tutana 25.000 Dolar

Ünlü bir YouTuber olan Jimmy "MrBeast" Donaldson'ın ilginç "Parmağını Uygulamada Tut" yarışması sona erdi, kazananlara küçük bir servet hediye edildi.

  • Levent Öztürk
Parmağını telefonda tutana 25.000 Dolar

Karmaşık gösterileri ve para dağıtımları ile tanınan YouTuber Jimmy "MrBeast" Donaldson bir kez daha iş başında: Bu kez katılımcıları "Uygulama üzerinde Parmak" (Finger on the App) yarışmasına davet etti. Yarışmanın koşulları ise oldukça basitti: Kazanmak için tek yapmanız gereken, oyun boyunca parmağınızı telefon ekranının üzerinde tutmanızdı. Bunu yapan son kişi olduğunuzda ise, 25.000 dolara kadar ödül kazanabilecektiniz. Birden fazla kazanan olması durumunda da kazananların ne kadar para kazanacakları konusunda ortak karara varılacaktı.

Donaldson, internet sanat topluluğu MSCHF ortaklığı ile oyunu 30 Haziran tarihinde başlattı. Oyun, 3 Temmuz tarihinde sona erdi.

70 saatlik oyun sonrasında Donaldson, geriye kalan son dört kişiyi tebrik ederek her birinin 25.000 dolar kazandığını duyurdu. Kazananları arayarak bu güzel haberi verdi ve sonra da artık uyumaları için ısrar etti.

Ancak Donaldson'ın cömertliğinden fayda gören yarışmacılar sadece bu dörtlü değildi. YouTuber, bazı yarışmacılara parmaklarını kaldırmaları durumunda binlerce dolar kazanma fırsatı sundu. The Verge'ün söylediğine göre 2 Temmuz tarihinde 2 oyuncu, 5.000'er dolar kazanmak için parmaklarını telefondan çekti ve bir sonraki gün de iki oyuncu daha, 10.000'er dolar kazandı. Uygulama, katılımcıların zaman zaman parmaklarını oynatmalarını gerekli görüyordu ve potansiyel hilebazları yakalamak için bazı kontroller bulunuyordu. Donaldson'ın The Verge'e söylediğine göre, özellikle oyuncuların "ellerini telefona bantlamadıklarından" emin olmak ile ilgilenmekteydi.

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