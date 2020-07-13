Ünlü YouTuber'dan Büyük Yarışma: Parmağını Telefonda Tutana 25.000 Dolar

Ünlü bir YouTuber olan Jimmy "MrBeast" Donaldson'ın ilginç "Parmağını Uygulamada Tut" yarışması sona erdi, kazananlara küçük bir servet hediye edildi.