NASA yangın haritası: Orman yangınlarını gösteren canlı harita

Ülkemizde devam eden orman yangınları ciğerimizi yakarken, Dünya'nın pek çok köşesinden de benzer görüntüler geliyor. NASA yangın haritası, işte bu yangınları, gerçek zamanlı olarak takip etmenizi ve bilgi edinmenizi sağlıyor! İşte NASA'nın orman yangınlarını gösteren canlı haritası