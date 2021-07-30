Facebook 'Manavgat'ta güvenlik durumu' özelliğini aktif etti!

Facebook, 28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat'ta yaşanan orman yangınından sonra bölgedeki insanların birbiriyle bağlantı kurmasını kolaylaştırmak için "Güvenlik Durum Kontrolü" özelliğini aktifleştirdi.
"Güvende misin? Bildirimi Gelecek"
Facebook Güvenlik Durum Kontrolü ile, bölgedeki insanlar olayla ilgili bir paylaşımda bulunduğunda Güvenlik Durumu Kontrolü etkinleştirilecek ve bölgedeki kişiler kendilerini güvende olarak işaretleyebilecekleri bir bildirim alacak.
Ayrıca, Güvenlik Durumu Kontrolü bildirimine tıklayan kişiler, arkadaşlarının etkilenen bölgede olup olmadıklarını veya güvende olduklarını bildirip bildirmediklerini de görebilecek.
Diğer Bölgeler İçin de Etkinleşecek
Kullanıcılar Manavgat için etkinleştirilen Güvenlik Durumu Kontrolü özelliğini kullandıkça ve yangından etkilenen diğer bölgelerde de konuyla ilgili paylaşım yapmaya devam ettikçe, özellik diğer bölgeler için de etkin hale gelecek.
Siz de etkilenen bölgede güvende olduğunuzu bildirmek için Facebook'tan güvende olup olmadığınızı soran bir bildirim aldığınızda, Güvendeyim'e tıklayın.
Başkasının Güvende Olup Olmadığını Anlamak İçin Yapılacaklar
Bir afet durumunda bir başkasının güvende olup olmadığını sormak için şu adımları izleyebilirsiniz:
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Kriz Yardım Merkezi'ne gidin ve Türkiye'nin Antalya İlinin Manavgat İlçesinde Orman Yangınları sayfasını seçin.
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Kriz sayfasında Güvenlik Durumu Kontrolü'ne tıklayın.
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Bölgedeki Arkadaşlar'ın altında Güvende Olduğu Bildirilmiş ve Henüz Güvende Olduğu Bildirilmemiş arkadaşlarınızın listelerini görürsünüz. Bir Facebook arkadaşınızı adını kullanarak aratmak isterseniz arama çubuğunu kullanın.
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Kişinin adının yanındaki Güvende Olup Olmadığını Sor'a tıklayın.
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