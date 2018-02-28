Neffos MWC 18'de Heyecan Verici Telefonlar Tanıttı
TP-Link'in akıllı telefon markası Neffos, Mobil Dünya Kongresi'nde kameraları ile sınıfında iddialı olan iki yeni modelini duyurdu.
TP-Link, Barselona'da yapılan bu yılki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Neffos C, N ve X serisi telefonlarını tanıtıyor. İlk kez MWC'de tanıtılan Neffos N1 ve C7 model akıllı telefonlar, mobil fotoğrafçılığın en son teknolojilerini sunmak üzere tasarlanan, eğlenceli, sezgisel ve sınıfının en iyi kamera deneyimlerine sahip modeller olarak dikkat çekiyor.
Günümüz kullanıcılarının gereksinimi ve yaşam tarzını karşılayan birinci sınıf kamera özellikleri ile donatılan Neffos N1, çift arka kameralı ilk Neffos modeli. Telefonda 12M piksellik Sony IM386 model arka kamera bulunuyor. Arka kameraların birinde geniş bir renk yelpazesi yakalayan gelişmiş bir Sony IM386 görüntü sensörü (RBG) bulunurken, diğer kamerada ayrıntılarla ilgilenen bir siyah-beyaz sensör yer alıyor. Her iki kameranın da daha fazla ışık yakalama yeteneği bulunuyor. Çoklu Çerçeveli Gürültü Azaltma (Multi Frame NR) algoritmalarını birleştiren ürün, gece bile şaşırtıcı derecede keskin ve canlı fotoğraf çekmeyi sağlıyor. Neffos N1'in ek kamera algılayıcısı, objenin arka plandan sıyrıldığı 'bokeh efekti' için sığ alan derinliğine sahip güzel portreler çekme olanağı veriyor. Bu tarz fotoğraflar daha önce sadece geniş diyaframlı lense sahip büyük ve pahalı DSLR fotoğraf makineleri ile çekilebiliyordu.
Neffos N1'in bir başka önemli özelliği ise güçlü ama güç tasarrufu özelliğine sahip 2.6GHz'lik MediaTek Helio P25 işlemcisi. 4GB belleği olan telefon gecikmesiz performansa sahip ve aynı anda birden çok görevi başarı ile yapabiliyor. Bu sayede online oyun oynama yetenekleri de güçlü.
MWC 18'de tanıtılacak bir diğer yeni Neffos modeli olan C7, 5.5 inç ekrana sahip ve 8M piksel ön kamerası bulunuyor. Metalik bir gövdesi olan C7, gerçek zamanlı on düzeyli güzelleştirme modu sayesinde en kusursuz özçekimi yakalama olanağı sunuyor. Neffos C7'nin nesneye tam olarak kilitlenen hızlı odaklı 13M piksel arka kamerası ise düşük çözünürlükte dahi ayrıntılı çekim yapmayı sağlıyor.
Başarılı bir yıl geride bırakıldı
TP-Link'in Neffos akıllı telefonları, henüz çok yeni bir marka olmasına rağmen 2017 yılını başarılı bir şekilde kapattı. Yıllık satış rakamı bir önceki yıla göre yüzde 400 arttı. Bu artışta özellikle Neffos X1 Lite modelinin etkili olduğu açıklanıyor.
Yirmi yılı aşkın süredir yenilikçi tasarım ve rakipsiz fiyat-performans oranı sayesinde 170'den fazla ülkede büyük satış rakamları elde eden TP-Link, Neffos markasında da aynı ilke ve hedeflerle hareket ediyor. Yüksek kaliteli cihazlar ve sıkı kalite kontrol çalışmaları ile Neffos, TP-Link'in mirasını sürdürüyor. Bunun sonucu olarak 2015 yılından bu yana olağanüstü tasarım, performans ve uygun fiyatlı akıllı telefonlar sunuyor.
Akıllı telefon fiyatlarının katlanarak arttığı –hatta bazen erişilebilirlik ötesine çıkarak- bir dönemde Neffos, uygun fiyatlı ürünleri, tedarik zinciri entegrasyonu ve satış ve kanal kontrolü ile pazarda daha iyi bir yer edinmeyi hedefliyor. Gelişmekte olan akıllı telefon pazarında uygun fiyatlı/kaliteli modelleri ile önemli bir boşluğu dolduran Neffos, aynı zamanda yakın dönemde pazarı etkileyen bir marka olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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