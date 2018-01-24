Neftlix'ten Çok Büyük Rakamlar!
Netflix, tarihi boyunca daha önce hiç görmediği önemli bir başarıya, son dönemde ulaşmasını bildi!
Netflix her zamankinden daha fazla rekabet karşısında olsa da, büyümesi yavaşlamıyor. Şirket, 2017 dördüncü çeyrek kazanç sonuçlarını açıkladı ve buna göre dünya çapında 8.3 milyon müşteri kazanmış görünüyor. Bu, Netflix'in tarihindeki en yüksek çeyreği ve geçen seneki 7.05 milyona göre %18 artış var.
Will Smith'in rol aldığı Bright adlı film eleştirmenler tarafından beğeni görmese de, firmanın en çok izlenen filmlerinden biri oldu ve Netflix, filmin kullanıcı artışında yarattığı etkiden memnun. Bunun sonucu olarak Netflix, orijinal dizilere ve uluslararası içeriğe daha fazla yatırım yapmayı planlıyor (ilk Alman orijinal dizisi Dark gibi). Türk orijinal içeriklerin ne zaman gelmeye başlayacağı ise merak konusu ve bu konuda henüz netleşmiş bir bilgi yok.
Şirket, dünya çapında 110 milyondan fazla aboneye sahip ve bunların 52 milyonu ABD'de.
H. Hüseyin Öztürk
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