Nesneler Konuşuyor, Sektörler Dinliyor!

Nesnelerin bugünü ve yarınının konuşulacağı IoT EurAsia konferansı, 10 Nisan'da Hilton İstanbul'da gerçekleşecek.

Nesneler konuşuyor, sektörler dinliyor

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