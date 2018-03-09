Nesneler Konuşuyor, Sektörler Dinliyor!
Nesnelerin bugünü ve yarınının konuşulacağı IoT EurAsia konferansı, 10 Nisan'da Hilton İstanbul'da gerçekleşecek.
Nesnelerin bugünü ve yarınının konuşulacağı IoT EurAsia konferansı, 500'ü aşkın üst düzey sektör profesyonelini, 10 Nisan Hilton İstanbul'da bir araya getiriyor.
Konferansın ana temasında yer alan IoT Platformları, Veri Güvenliği, Connectivity, Akıllı Algoritmalar, Yapay Zeka zirve katılımcıları için yepyeni bir katma değer boyutunun kapılarını aralıyor. Avrasya bölgesinde bir ilk olan IoT EurAsia, konuklarına sanal ortamda hayallerini interaktif bir şekilde geliştirme imkanını bu etkinlikle sunuyor.
Enerji, Sağlık, Üretim, Kamu, Ulaşım, Perakende, Finans başta olmak üzere yeniliklerin ve teknolojinin sektörel bazda inceleneceği zirvede, lider isimler Nesnelerin İnterneti ile birlikte gelecek değişimin, iş dünyasında yaratacağı etkileri sektörel bazda tartışacaklar.
IoT EurAsia 2018'in en ilgi çekici içeriklerinden biri ise endüstri liderleri tarafından katılımcıların sorularının yanıtlanacağı, derinlemesine vaka analizlerinin yapılacağı ve sohbet tadında geçecek eş zamanlı yuvarlak masa toplantıları.
Konuşmacılar ve Sponsorlar
Fayez Kharbat (Saudi Aramco & MESA International), Cengiz Ultav (TTGV), Özlem Vidin Engindeniz (Mercedes-Benz Türk), Tibor Komróczki (MOL Group), Eddie Segal (MTS Group), Valeriano Donzelli (GE Power) gibi teknoloji dünyasını şekillendiren sektör liderleri, yön gösterici deneyimleri ve mevcut stratejileri sorgulatacak yeni trendleri katılımcılara aktaracaklar.
IoT EurAsia zirvesi Türk Telekom'un Ev Sahibi Operatör Sponsorluğu ile birlikte Icron, Ankaref, Google Cloud, Mercedes-Benz Türk, DataMarket, Triomobil, Skysens, MNG Kargo, Ironman Consulting, Software AG, Turksat, gibi firmaların sponsorluğunda gerçekleşecektir. IoT EurAsia hakkında detaylı bilgi ve kayıt için etkinlik web sitesini ziyaret edebilirsiniz. www.iot-eurasia.com
Etkinliğe katılmak ve özel indiriminden yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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