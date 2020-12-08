Netflix'ten 2020'nin Bitişi İçin Özel Bir Şov Geliyor: Death to 2020

2020 yılının, hemen her açıdan unutmak istediğimiz bir yıl olduğu kesin. Tabii ki buna Netflix'in de dahil olmaması düşünülemezdi. Akış devi Netflix, yaptığı yeni duyurusu ile, "Death to 2020" (2020'ye Ölüm) adını verdiği özel bir komedi etkinliği hazırladığının müjdesini verdi.
Henüz bu özel yapımın nasıl bir içerik sunacağı belli değil. Bilinenler ise, yapımın Black Mirror ekibinin elinden çıkacağı. Ayrıca bu özel yapımda yer alacak olan önemli isimleri de biliyoruz: Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Leslie Jones, Joe Keery, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Cristin Milioti, Diane Morgan ve Samson Kayo.
The comedy event you'll never forget from the year you *really* don't want to remember. Death to 2020 – from the makers of Black Mirror – coming soon. pic.twitter.com/g4LsepA45d— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) December 7, 2020
Netflix, Death to 2020'nin ne zaman yayınlanacağını henüz paylaşmadı. Ama bu yıl bitmeden ekranlarda olacağına kesin gözeyle bakabiliriz. Yapımı ise şu cümle ile tanımlıyor: "Gerçekten hatırlamak istediğiniz bir yıldan unutmak istemeyeceğiniz bir etkinlik."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın