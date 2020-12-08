Netflix'ten 2020'nin Bitişi İçin Özel Bir Şov Geliyor: Death to 2020

Hepimizin unutmak istediği bir yıl olan 2020'nin sonuna geliyoruz. Netflix de bu sonu kutlamak için kolları sıvadı ve "Death to 2020" adını verdiği özel bir etkinlik ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.