Netflix'ten 2020'nin Bitişi İçin Özel Bir Şov Geliyor: Death to 2020

Hepimizin unutmak istediği bir yıl olan 2020'nin sonuna geliyoruz. Netflix de bu sonu kutlamak için kolları sıvadı ve "Death to 2020" adını verdiği özel bir etkinlik ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Netflix'ten 2020'nin Bitişi İçin Özel Bir Şov

2020 yılının, hemen her açıdan unutmak istediğimiz bir yıl olduğu kesin. Tabii ki buna Netflix'in de dahil olmaması düşünülemezdi. Akış devi Netflix, yaptığı yeni duyurusu ile, "Death to 2020" (2020'ye Ölüm) adını verdiği özel bir komedi etkinliği hazırladığının müjdesini verdi.

Henüz bu özel yapımın nasıl bir içerik sunacağı belli değil. Bilinenler ise, yapımın Black Mirror ekibinin elinden çıkacağı. Ayrıca bu özel yapımda yer alacak olan önemli isimleri de biliyoruz: Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Leslie Jones, Joe Keery, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Cristin Milioti, Diane Morgan ve Samson Kayo.

Netflix, Death to 2020'nin ne zaman yayınlanacağını henüz paylaşmadı. Ama bu yıl bitmeden ekranlarda olacağına kesin gözeyle bakabiliriz. Yapımı ise şu cümle ile tanımlıyor: "Gerçekten hatırlamak istediğiniz bir yıldan unutmak istemeyeceğiniz bir etkinlik."

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