Netflix'te en popüler 10 film ve dizi: Bugün en çok ne izleniyor?

Netflix TOP 10 özelliği sayesinde, insanların günlük en fazla hangi yapımı izlediğini görebiliyoruz. Her gün en fazla izlenen 10 yapım özelliği, abonelerin en popüler filmlerini ve TV şovlarını gösteriyor.
Sizler için Netflix' Türkiye'deki en popüler film ve dizilerin listesini bir araya getirdik.
Bayi Toplantısı
IMDb Puanı: 4,6
Bayi Toplantısı filminin konusu nedir? Bayi Toplantısı, mecburen katıldıkları bayi toplantısında kendilerini birbirinden eğlenceli maceraların içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının hikayesini konu ediyor. Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini esnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.
The Umbrella Academy
IMDb Puanı: 7,9
The Umbrella Academy dizisinin konusu nedir? Dizide, Umbrella Academy olarak bilinen süper kahramanların olduğu bir akademide bünyesinde yer alan, birbirleriyle pek anlaşamayan bir ailenin hikayesi anlatılıyor. Akademidekiler kendilerini büyüten babalarının gizemli ölümünü çözmek için bir araya geliyorlar.
VIS A VIS
IMDb Puanı: 8,3
VIS A VIS dizisinin konusu nedir? Vis a Vis, erkek arkadaşına olan bağlılığı sonucu kendisini bilmediği bir dünyanın içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Naif bir kadın olan Macerena Ferreiro'nun patronuna aşık olması, genç kadının hayatının alt üst olmasına neden olur. Onun adama olan bu bağlılığı, Macerena'nın kendisini demir parmaklıklar ardında bulmasına neden olur. Sevdiği adam tarafından zimmetine para geçirmesi için kandırılan kadın, çok geçmeden yakalanarak Cruz del Sur hapishanesine gönderilir. 7 yıl hapis cezası alan Macarena, dahil olduğu bu acımasız dünyada hayatta kalmak için zorlu bir mücadele verir.
Cursed
IMDb Puanı: 5,8
Cursed dizisinin konusu nedir? Cursed, Kral Arthur'un öyküsünde karşımıza çıkan Lady of the Lake karakterinin hikayesini konu ediyor. Genç Nimue'nin kaderinde güçlü Lady of the Lake'e dönüşmek vardır. Genç bir kız olan Nimue, annesinin ölümünün ardından Merlin'i aramaya koyulur. Antik bir kılıcı teslim etmek üzere çıktığı bu yolculukta beklenmedik yol arkadaşı Arthur ile iş birliği yapar. Genç Nimue, Arthur'un da yardımlarıyla zalimliğe karşı cesaretin sembolüne dönüşecektir. Tom Wheeler ve Frank Miller'ın imzasını taşıyan gençlik romanından uyarlanan dizide Nimue karakterine Katherine Langford hayat veriyor.
Eltilerin Savaşı
IMDb Puanı: 5,8
Eltilerin Savaşı filminin konusu nedir? Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır.
Dark Desire
IMDb Puanı: 6,5
Dark Desire dizisinin konusu nedir? Evli olan Alma, evden uzakta tutku dolu bir hafta sonu geçirir. Ancak bir trajediyle sonuçlanan bu kaçamak, onun en yakınlarına ilişkin gerçeği sorgulamasına yol açar.
Masallardan Geriye Kalan
IMDb Puanı: 5,1
Masallardan Geriye Kalan filminin konusu nedir? Masallardan Geriye Kalan, üniversitede doçent olan bir adam ile yüksek lisans öğrencisi bir kız arasında yaşanan aşkı konu ediyor. Evren ve Hece arasında beklenmedik bir zamanda, hızla gelişen aşkı konu edinen filmde, aşkın karşı taraftan çok kişinin kendisiyle ilgili olduğu gözler önüne seriliyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun üstlendiği filmin başrollerinde Özgür Çevik, İlayda Akdoğan ve Tuba Ünsal yer alıyor.
Exatlon Türkiye
IMDb Puanı: 3,9
Exatlon Türkiye konusu nedir? Türkiye'nin sosyal medya fenomenlerini karşı karşıya getiren bu sportif yarışmayı Orkun Işıtmak sunuyor. Bakalım kimler parti yapacak, kimler cezaya kalacak?
Behzat Ç.
IMDb Puanı: 8,7
Behzat Ç. dizisinin konusu nedir? Behzat Ç., polis akademisinden 1985'te mezun olmuş fakat arkadaşları meslekte yükselirken aldığı cezalardan dolayı aynı mevkide kalan ve şuan cinayet masasında görevli bir polistir. Yazılı kanunları hiçe saymasıyla ünlü Behzat Ç., adaleti vicdanın sesine göre sağlamayı ilke edinir.
Dark
IMDb Puanı: 8,8
Dark dizisinin konusu nedir? Kayıp bir çocuk. Bir yanıt bulmak için ümitsizce çabalayıp duran dört aile. Ve bu aramalar sonucunda ortaya çıkan sırlar ile gerçekler. Küçük kasabanın kaderi değişir ve gerçek yüzü ortaya çıkar.
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