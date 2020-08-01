Netflix'te en popüler 10 film ve dizi: Bugün en çok ne izleniyor?

Netflix'te dizi ya da film tavsiyesi isteyenler, ne izleyeceğine karar veremeyenler için TOP 10 listesi oldukça faydalı! Netflix'te kullanıcıların en çok izlediği dizi ve filmler TOP 10'de listeleniyor. İşte Netflix'te bugünün en çok izlenen yapımları!