Netflix Her Hafta Hayatımızdan 1 Milyar Saat "Çalıyor"
Netflix, haftalık toplam izlenme süresi ile alkışı hak etse de, YouTube'a çok gerilerden bakmaya devam ediyor!
Netflix her hafta toplam 1 milyar saat yayın yapıyor ve bu sayının yarısı Adam Sandler'in orjinal filmleri olabilir.
Pazartesi günü en güncel gelir bilgilerini paylaşan şirket, son bir yıl içerisinde 178.2 milyon dolar gelir kazandığını açıkladı. Şirketin Baş Yöneticisi Reed Hastings, Netflix'i yine YouTube ile karşılaştırdı: Netflix haftada 1 milyar saat izlenirken, YouTube aynı rekora sadece bir günde ulaşıyor.
Hastings, şirketin senede dört defa düzenlediği gelir analizi röportajında YouTube'u kıskandıklarını itiraf etti. Haftada bir milyar saat izlenme Netflix için oldukça büyük bir başarı. Şirket, karşılaştırma için fazla bir veri paylaşmıyor, ancak 2015'te toplam 42.5 milyar saat yayınlandığını biliyoruz.
Ancak 2015 son üç ayında, Netflix üyelerinin 12 milyar saat izlediğini açıklamıştı. Bu da yaklaşık hafta 1 milyar saat anlamına geliyor.
Adam Sandler filmleri bir buçuk yıldır Netflix'te yayınlanıyor, ve bu süre içerisinde sadece bu filmler 500 milyon saat izlenmiş durumda.
Ali Ruhi Öztürk
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Adam Sandler' ın filmleri aslında o kadar da zekice espriler barındırdığı söylenemez. Türkiye' nin Şahan' ı.