Netflix Kullanıcı Yorumlarını Kaldırdı
Netflix'in kullanıcı yorumları bölümünün müdavimi iseniz, artık onunla vedalaşın!
Yeni bir dizi aramak için Netflix'e göz atıyorsanız artık yorumlar kısmı size yardımcı olmayacak. Şirkete göre artık yeterince kullanılmayan bu özelliği kaldırmanın vakti gelmişti. Buna alternatif olarak sunulan öneri ise platformun size önerdiği TV şovları ve filmleri nasıl belirlediğini anlatan makaleyi incelemeniz.
Şirket yorumları Ağustos ayı ortasına kadar kaldırma kararını duyurmuştu. Ve açıkçası mobil kullanıcılar için bu büyük bir kayıp olmadı. Yorumların yalnızca web'de görülmesi kullanımının gittikçe azalmasının bir nedeni olarak gösterilebilir.
Netflix'in muhtemelen bölümün kullanımdaki düşüşünden başka sebepleri de vardı. Örneğin, troller tarafından "yorum bombardımanı"na tutulan diziler de bu kararda önemli bir faktör olabilir. Netflix'in öneri sistemine katkı sağlamayan bu özelliğin kaldırılması belki bazı kullanıcıları üzse de isabetli bir karar gibi duruyor.
Yavuz Alp Şimşek
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