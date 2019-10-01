Netflix ve Diğerlerinin "Korsan Etkisi"
Yeni bir araştırma, Netflix gibi akış hizmetlerinin sayısının artmasının, korsan indirmelere ilginç bir etkisi olduğunu gösteriyor!
Yeni bir araştırma, üyelik hizmetlerinin sayısının artmasının kullanıcıları film ve diziler için korsan kaynaklara yönelttiğini ortaya çıkardı.
Broadband Genie'nin İngiliz kullanıcılar arasında yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 18'inin TV dizilerini ve filmleri yetkisiz veya korsan kaynaklardan izlediği - indirdiği ortaya çıktı. Firma, hizmet sayısının artmaya devam etmesi halinde bu oranın yüzde 37'ye çıkabileceğini tahmin ediyor.
Kasım ayında kendi akış hizmetlerini sunmaya hazırlanan Apple ve Disney'in de gelmesiyle video piyasası, sıkı bir rekabete girecek. Netflix, şu an itibariyle en popüler akış hizmeti olmayı sürdürüyor ancak popüler dizileri kaybetmesi halinde üye sayısında büyük kayıplar yaşayabilir.
Kullanıcılar, sevdikleri dizileri takip etmek için birden fazla hizmete ödemede bulunmak zorunda kalabiliyorlar. Broadband Genie'nin araştırması, katılımcıların yüzde 67'sinin aşırı ödemede bulunduğunu hissettiğini söylüyor. Araştırmaya göre çoğu kullanıcı ayda 15 sterline kadar ödemede bulunuyor, ancak en fazla 10 sterlin ödemek istiyorlar.
Katılımcılara göre en büyük problem, hizmetlerin maliyeti ancak ikinci büyük bir problem de var: Dizileri ve filmleri farklı uygulamalardan seyretmek zorunda kalmak. Kullanıcıların çoğunluğu (yüzde 60'ı) bu sorunları bir VPN üyeliğine yatırım yaparak, yasa dışı yoldan çözmeyi daha uygun buluyor. Aylık ücreti çoğunlukla akış hizmetlerinden ucuza gelen VPN, internette kimliğinizi gizlemenize ve içeriklere farklı konumlardan ulaşmaya izin veriyor.
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