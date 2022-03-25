Netflix'ten, yapımları ne kadar sevdiğinizi göstermeniz için yeni seçenek

Netflix, abonelerinin zevkleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor ve bunun için yeni bir özellik getiriyor.
Akış devi, algoritmasının gelecekteki öneriler sunmasına yardımcı olmak için müşterilerine izledikleri şovları ve filmleri derecelendirme şansını zaten veriyor. Ancak daha önce bu, "beğendim" ve "beğenmedim" olmak üzere iki ikili seçenekle sınırlıydı. Şimdi, yayıncı daha fazla seçenek ekleyerek "Buna Bayıldım" (Love This) seçeneğini de sunuyor.
Şu anda, özellik yalnızca masaüstünde mevcut gibi görünüyor ve Netflix'in kılavuzlarında özelliğin sunumu hakkında herhangi bir detay bulunmuyor.
Netflix sıklıkla yeni özellikleri test ediyor ve bu konuda genellikle oldukça şeffaf. Şirket düzenli aralıklarla bu konuda blog bildirileri yayınlıyor.
Netflix'in bir şeyi 'sevdiğinizi' neden bilmesi gerektiği konusuna gelirsek... Akış devi giderek daha fazla içeriği kendisi üretiyor. Bu üretimlerin işe yarayıp yaramadığını ve izleyicilerin daha fazlasını görmek isteyip istemediğini bilmenin oldukça önemli olduğu kesin.
Archive 81'in yapımcılarının dün (24 Mart) dizi iptal edildiğinde keşfettikleri gibi, eleştirilere ve görünüşte iyi olan izleyici rakamlarına rağmen, yeni bir sezonu elde etmek giderek zorlaşıyor. Daha fazla veri olması, Netflix'in bir diziyi canlı tutmaya veya iptal etmeye karar vermesine yardımcı oluyor...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın