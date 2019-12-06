Netflix'in Yeni Serisi Witcher, Şimdiden Tam Puan Aldı!

Netflix'in, dünyanın en başarılı oyunlarından biri olan Witcher serisinden uyarladığı TV serisi için geri sayım başladı. Rivia'lı Geralt, 20 Aralık 2019 tarihinde, dünyaca ünlü TV platformu üzerinden izleyicilerle buluşacak.
Mistik, pragmatik ve karizmatik Geralt, para karşılığında yaratıkları avlıyor. Witcher, üç oyun ve sayısız genişleme paketi ile gerek konsol, gerekse PC platformunda inanılmaz başarılar elde etti. Pek çok oyun otoritesine göre Witcher; RPG segmentinin en çarpıcı figürlerinden biri. Hatırı sayılır düzeydeki oyun tutkunu ve uzmana göre de oyun tarihinin en iyi serisi. Öyle ki; Witcher oyunlardan sonra sayısız çizgi roman ve kitaba da ilham kaynağı oldu.
Karakterin yayın haklarını ele geçiren Netflix, turnayı gözünden vurmuş gibi gözüküyor. Dizi, 20 Aralık 2019 yılında gösterime girecek olsa da, bazı sinema otoriteleri tarafından izlendi bile.
Ünlü sinema otoritesi Aymeric Porthernaud, "Serinin ilk iki bölümünü izledim. Beyaz perde ve beyaz cam dünyasında gördüğüm en iyi savaş koreografilerine tanık oldum. Gerek güldüm, gerekse çığlık attım" açıklamasında bulundu. Diğer bir otorite Lauren S.Hissrich ise "Diziyi seyredenler ve seyredecek olanlar çok ama çok şanslı" diyerek, önceki açıklamaya destek verdi.
The Witcher'da, kült karakter Geralt'ı; Man of Steel, Batman V. Superman: Dawn of Justice ve Justice League gibi filmlerde Superman rolünde gördüğümüz Henry Cavill üstlenecek. Henry Cavill artık tayt ve pelerine veda etmiş gibi gözüküyor. Cavill'in yanı sıra dizide Freya Allan (Ciri) ve Anya Chalotra (Yennefer-Cintra Prensesi) da boy gösterecekler.
İlk sezon bölümleri şu şekilde sıralanacak:
Bölüm 1: "The End's Beginning"
Bölüm 2: "Four Marks"
Bölüm 3: "Betrayer Moon"
Bölüm 4: "Of Banquets, Bastards and Burials"
Bölüm 5: "Bottled Appetites"
Bölüm 6: "Rare Species"
Bölüm 7: "Before A Fall"
Bölüm 8: "Much More
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