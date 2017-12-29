Netflix'in Nasıl Para Kazandığı Belli Oldu
Popüler online premium video yayını platformu Netflix, tam olarak nasıl para kazanıyor? İşte firmanın bu soruya verdiği cevap...
Netflix şu an dünyadaki en büyük video akışı platformu konumunda yer alıyor. 190 ülkeye ve 109 milyon kullanıcıya hizmet eden platform 21 farklı dilde reklamsız, alt yazı ve dublaj seçenekleriyle dizi, film ve belgeseller sunuyor. Peki Netflix tam olarak nasıl para kazanıyor? Stranger Things veya Black Mirror gibi harika TV dizileri ile dolu olan platformun abonelik ödeme sistemi ile çalıştığını biliyoruz, ancak bilinmeyen özel detayları şimdi sizinle paylaşıyoruz.
Netflix nasıl para kazanıyor?
Netflix'in ana gelir kaynağı aboneliklerden oluşuyor. Abonelik seçenekleri de ayda 15,99TL ile 39,99TL arasında değişiyor. Şirketin gelir raporuna göre Netflix'e bir ayda toplam 950 milyon dolar ödeniyor. DVD kiralamaları ise ayda 30 milyon dolar kazanç sağlıyor. Toplam gelir ise yaklaşık olarak ayda 43 milyon dolar.
Netlix 2016'da toplam 8.83 milyar dolar kazanç sağladı, 2017'de ise bu rakam 11 milyar dolara yükseldi. Abonelikler sayesinde platformun reklam ve sponsorlara ihtiyacı olmuyor, bu da temiz bir televizyon tecrübesi sunuyor.
Netflix sadece bir günde ortalama 1.4 milyon dolar kazanıyor. Platformun sahipleri günlük izlenme ve gelir ile ilgili rakamlar konusunda oldukça koruyucu bir politika izlliyor. Bu yüzden günlük gelir ortalaması gerçeğe yakın olma ihtimali ne kadar yüksek de olsa sadece bir tahminden ibaret. Tahmin edebileceğiniz gibi, yılın farklı zamanlarında yayınlanan farklı dizi ve filmler gelirleri de etkiliyor ve her ay ve hatta gün kazanılan paranın aynı olmaması çok doğal.
Netflix içerik için ne kadar yatırım yapıyor?
Netflix bunun dizi, film ve anlaşmalara göre değiştiğini söylüyor. Şirket önümüzdeki yıl yeni içerikler için 7-8 milyar dolar yatırım yapacağını, ve daha sonraki yıllar için de 17 milyar dolar yatırım yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
The Get Down, 120 milyon dolarlık bütçesiyle en pahalı TV serisi konumunda bulunurken, Stranger Things 2 bölüm başına 8 milyon dolara mal oldu. The Crown'ın ikinci sezonunun her bölümü 10 milyon dolara mal oldu.
Bunun dışında Netflix'in en pahalı orijinal filmleri ise şunlar:
- Bright (2017): 90 milyon dolar
- War Machine (2017): 60 milyon dolar
- Okja (2017): 50 milyon dolar
- Death Note (2017): 40-50 milyon dolar
- The Irishman (2018): 100 milyon dolar
Netflix zararda mı?
Netflix aslında teknik olarak zararlı durumda. Şirketin FCF (Free Cash Flow, serbest nakit akışı) miktarı bu yıl -2 milyar dolardı. Toplam brüt borç ise 4.8 milyar dolar. Ancak şirketin çeyrek başına karda olması ve sürekli büyüyor olması bu durumun çok uzun sürmeyeceğini gösteriyor.
Ali Ruhi Öztürk
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