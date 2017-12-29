Netflix'in Nasıl Para Kazandığı Belli Oldu

Popüler online premium video yayını platformu Netflix, tam olarak nasıl para kazanıyor? İşte firmanın bu soruya verdiği cevap...

Netflix'in Nasıl Para Kazandığı Belli Oldu

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