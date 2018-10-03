Netflix'ten Devrim Gibi Bir Uygulama
Netflix, bazı dizilerinin sonlarının nasıl şekilleneceğini izleyicilerinin seçimlerine bırakacak!
Netflix'in, Telltale Games ile yaptığı işbirliği Haziran ayında resmileşmiş ve dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Anlaşmaya göre Minecraft: Story Mode Netflix tarafından yayınlanacaktı. Asıl sihir ise bazı bölümlerinin sonlarının, uzaktan kumandanın tuşları ile etkileşimli olarak sizin belirleyecek olmanızdı.
Netflix bu projeyi fazlasıyla beğenmiş gibi. Şirket, bazı dizileri (Puss in Book: Trapped in an Epic Tale, Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile and Stretch Armstrong: The Breakout) için benzer bir senaryoyu eyleme geçiriyor. Telltale Games'in sorunları (şirketin yakında iflas açıklaması bekleniyor) nedeniyle, Minecraft: Story Mode'un yayınlanması yıl sonuna kaldı.
Netflix'in en beğenilen dizilerinden Black Mirror da furyaya katıldı. Bloomberg'in iddiasına göre Black Mirror'ın en azından bir bölümü interaktif dizi bölümleri furyasına katılacak. Netflix kullanıcıları, söz konusu bölümün sonunu etkileşimli olarak belirleyebilecek. Hemen hemen tüm akıllı telefonlar bahsi geçen uygulamayı desteklerken, Apple TV ve ChromeCast gibi bazı TV servisleri ise etkileşimi desteklemeyecek.
Barış Terun
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