Netflix'ten Sürpriz Blu-Ray Hamlesi!
Blu-Ray satışlarının dibe vurmasının belki de 1 numaralı nedeni olan Netflix, The Haunting of Hill House ile eski düşmanına hayat öpücüğü veriyor!
- Barış Terun
Netflix, Amazon, HBO gibi dijital TV servisleri nedeniyle beyaz camda ciddi değişimler gerçekleşti. Eskiden ciddi satış gerçekleştiren Blu-Ray satışları, bu tür platformların popülerliğinin artması ve abone sayısının büyük hızla çoğalması nedeniyle "duraklama dönemine" girdi.
Lakin Netflix, sürpriz bir uygulamaya imza attı ve eski rakibi Blu-Ray'lere adeta hayat öpücüğü verdi. TV platformu, 1959 yılında Shirley Jakson tarafından kaleme alınan ve günümüzde TV'ye uyarlanan The Haunting of Hill House isimli korku-gerilim eserinin Blu-Ray versiyonu, Netflix tarafından ön satışa çıkardı. 10 bölümlük dizinin, "kesilmiş" sahneleri de, ön siparişe çıkarılan Blu-Ray versiyonunda yer alacak.
Serinin yönetmeni Mike Flanagan, müjdeyi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: "Merakla beklediğiniz duyuru, istediğimizden bile erken geldi. Duyduğunuz dedikoduların tamamen doğru olduğunu söyleyebiliriz. Blu-Ray formatında satışa sunulacak TV serisinde, pek çok kesilmiş sahne bulunacak. Bu sahnelerin bazıları da kökenlerine uygun biçimde orijinal yapısıyla şekillenecek."
Serinin yapımcılarından Amblin Entertainment sözcüsü de bazı ifadeler kullandı: "The Haunting of Hill House yeni bir pazar için yapılandırıldı. Usta yönetmen Mike Flanagan artık daha çok alana sahip. Genişletilmiş versiyonunda muazzam yeteneğinden bazı parçalar gösterecek."
The Haunting of Hill House ikinci sezonunun 2020 yılının ikinci çeyreğinde yayınlanması planlanıyor. Elbette ilk sezonun Blu-Ray versiyonun daha erken satışa sunulması bekleniyor. Yapımın ilk sezonunda; Oliver Jackson-Cohen, Victoria Pedretti, Michiel Huisman ve Carla Gugino gibi birbirinden popüler isimler yer almış ve dizi, otoritelerden tam puan almıştı.
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